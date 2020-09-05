https://ria.ru/20200905/dnr-1576811249.html

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:57

2020-09-05T09:57

2020-09-05T10:52

смм обсе

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Глава самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Денис Пушилин</a> заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее в пресс-службе главы ДНР заявили, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления ВСУ в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений.Пушилин отметил, что представители республики в СЦКК сообщат украинской стороне подробные координаты места проведения операции. Глава ДНР призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8:00 седьмого сентября."Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении главы ДНР.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, новые правила предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

lyuda.terenteva.55 Молодец. Всё правильно и законно. Сравнять все вэсэушные "укрепления" с землёй. 46

waldemarwanke Соглашение "Минск 2" с самого начала оказались недееспособными. Вспоминая известную басню, можно сказать - Кот Васька (то бишь Украина) слушает (Минск 2), да ест (Донбасс). Агрессию Украины на Донбассе могут остановить только жёсткие симметричные меры. 37

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донбасс

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире