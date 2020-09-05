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Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:57
2020-09-05T10:52
смм обсе
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Глава самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pushilin/" target="_blank" data-auto="true">Денис Пушилин</a> заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее в пресс-службе главы ДНР заявили, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления ВСУ в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений.Пушилин отметил, что представители республики в СЦКК сообщат украинской стороне подробные координаты места проведения операции. Глава ДНР призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8:00 седьмого сентября."Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении главы ДНР.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, новые правила предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
Молодец. Всё правильно и законно. Сравнять все вэсэушные "укрепления" с землёй.
46
Соглашение "Минск 2" с самого начала оказались недееспособными. Вспоминая известную басню, можно сказать - Кот Васька (то бишь Украина) слушает (Минск 2), да ест (Донбасс). Агрессию Украины на Донбассе могут остановить только жёсткие симметричные меры.
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донбасс
донецкая народная республика
украина
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смм обсе, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения

09:57 05.09.2020 (обновлено: 10:52 05.09.2020)
26464
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в пресс-службе главы ДНР заявили, что ополчение может уничтожить позиции и укрепления ВСУ в Донбассе, если Киев до 3 сентября не предоставит акт по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений.

"Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале главы ДНР.

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Пушилин отметил, что представители республики в СЦКК сообщат украинской стороне подробные координаты места проведения операции. Глава ДНР призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8:00 седьмого сентября.
"Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении главы ДНР.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, новые правила предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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СММ ОБСЕСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодец. Всё правильно и законно. Сравнять все вэсэушные "укрепления" с землёй.
5 сентября, 10:20
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
4500001
Соглашение "Минск 2" с самого начала оказались недееспособными. Вспоминая известную басню, можно сказать - Кот Васька (то бишь Украина) слушает (Минск 2), да ест (Донбасс). Агрессию Украины на Донбассе могут остановить только жёсткие симметричные меры.
5 сентября, 10:13
waldemarwankewaldemarwanke
3600001
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