https://ria.ru/20200905/detroyt-1576813274.html

В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов

Федеральный суд американского города Детройт (штат Мичиган) решил запретить полиции использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули на акциях... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:08

2020-09-05T11:08

2020-09-05T11:08

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

мичиган

детройт

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Федеральный суд американского города <a href="http://ria.ru/location_Detroit/" target="_blank" data-auto="true">Детройт</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичиган</a>) решил запретить полиции использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули на акциях протеста как минимум на две недели, сообщает местный телеканал <a href="https://www.wxyz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WXYZ</a> со ссылкой на решение суда.Сообщается, что ранее против властей города подала иск группа активистов Detroit Will Breathe ("Детройт будет дышать"), которые своим названием напоминают об инциденте с афроамериканцем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджем Флойдом</a>."Непоправимый ущерб, который может быть нанесен демонстрантам, перевешивает любые возможные преимущества, которые полицейские могли бы получить от применения химических веществ (слезоточивого газа – ред.), снарядов или дубинок в отношении участников акций, не представляющих никакой угрозы и не сопротивляющихся законным требованиям правоохранителей", - приводит канал выдержку из постановления судьи Лори Майкельсон.Также судья запретила стражам порядка применять при задержании удушающий захват. Наряду с этим она постановила, что чрезмерное применение правоохранителями силы против протестующих частично нарушает две поправки к Конституции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>: первую - о свободе вероисповедания, слова, прессы и собраний, а также четвертую - о запрете необоснованных обысков и задержаний.Местная газета <a href="https://www.freep.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Detroit Free Press</a> отмечает, что впервые активисты движения Detroit Will Breathe вышли на протесты против действий полиции 28 мая, три дня спустя после смерти Флойда. По состоянию на 5 сентября демонстранты выходят на марши протеста уже 100 дней. Как сообщает газета, за это время полиция Детройта задержала около 200 протестующих в ходе трех крупных столкновений.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией с использованием приема удушения.

https://ria.ru/20200903/besporyadki-1576711968.html

https://ria.ru/20200905/protesty-1576806861.html

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мичиган

детройт

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, мичиган, детройт, сша, в мире