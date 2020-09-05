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https://ria.ru/20200905/detroyt-1576813274.html
В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
Федеральный суд американского города Детройт (штат Мичиган) решил запретить полиции использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули на акциях... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:08
2020-09-05T11:08
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
мичиган
детройт
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Федеральный суд американского города <a href="http://ria.ru/location_Detroit/" target="_blank" data-auto="true">Детройт</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичиган</a>) решил запретить полиции использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули на акциях протеста как минимум на две недели, сообщает местный телеканал <a href="https://www.wxyz.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WXYZ</a> со ссылкой на решение суда.Сообщается, что ранее против властей города подала иск группа активистов Detroit Will Breathe ("Детройт будет дышать"), которые своим названием напоминают об инциденте с афроамериканцем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджем Флойдом</a>."Непоправимый ущерб, который может быть нанесен демонстрантам, перевешивает любые возможные преимущества, которые полицейские могли бы получить от применения химических веществ (слезоточивого газа – ред.), снарядов или дубинок в отношении участников акций, не представляющих никакой угрозы и не сопротивляющихся законным требованиям правоохранителей", - приводит канал выдержку из постановления судьи Лори Майкельсон.Также судья запретила стражам порядка применять при задержании удушающий захват. Наряду с этим она постановила, что чрезмерное применение правоохранителями силы против протестующих частично нарушает две поправки к Конституции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>: первую - о свободе вероисповедания, слова, прессы и собраний, а также четвертую - о запрете необоснованных обысков и задержаний.Местная газета <a href="https://www.freep.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Detroit Free Press</a> отмечает, что впервые активисты движения Detroit Will Breathe вышли на протесты против действий полиции 28 мая, три дня спустя после смерти Флойда. По состоянию на 5 сентября демонстранты выходят на марши протеста уже 100 дней. Как сообщает газета, за это время полиция Детройта задержала около 200 протестующих в ходе трех крупных столкновений.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией с использованием приема удушения.
https://ria.ru/20200903/besporyadki-1576711968.html
https://ria.ru/20200905/protesty-1576806861.html
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мичиган
детройт
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, мичиган, детройт, сша, в мире

В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов

11:08 05.09.2020
132
© REUTERS / Brendan McDermidПротесты в Висконсине, США
Протесты в Висконсине, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© REUTERS / Brendan McDermid
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федеральный суд американского города Детройт (штат Мичиган) решил запретить полиции использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули на акциях протеста как минимум на две недели, сообщает местный телеканал WXYZ со ссылкой на решение суда.
Сообщается, что ранее против властей города подала иск группа активистов Detroit Will Breathe ("Детройт будет дышать"), которые своим названием напоминают об инциденте с афроамериканцем Джорджем Флойдом.
Протесты в Висконсине, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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"Непоправимый ущерб, который может быть нанесен демонстрантам, перевешивает любые возможные преимущества, которые полицейские могли бы получить от применения химических веществ (слезоточивого газа – ред.), снарядов или дубинок в отношении участников акций, не представляющих никакой угрозы и не сопротивляющихся законным требованиям правоохранителей", - приводит канал выдержку из постановления судьи Лори Майкельсон.
Также судья запретила стражам порядка применять при задержании удушающий захват. Наряду с этим она постановила, что чрезмерное применение правоохранителями силы против протестующих частично нарушает две поправки к Конституции США: первую - о свободе вероисповедания, слова, прессы и собраний, а также четвертую - о запрете необоснованных обысков и задержаний.
Местная газета Detroit Free Press отмечает, что впервые активисты движения Detroit Will Breathe вышли на протесты против действий полиции 28 мая, три дня спустя после смерти Флойда. По состоянию на 5 сентября демонстранты выходят на марши протеста уже 100 дней. Как сообщает газета, за это время полиция Детройта задержала около 200 протестующих в ходе трех крупных столкновений.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией с использованием приема удушения.
Протесты в Висконсине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
00:43
В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
190003
Обсудить 2
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМичиганДетройтСШАВ мире
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