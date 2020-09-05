https://ria.ru/20200905/deparde-1576821661.html
Жерар Депардье принял православие
Актер Жерар Депардье принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в Париже в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:03
2020-09-05T16:03
2020-09-05T16:09
культура
жерар депардье
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151949/23/1519492383_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_6d105d421fae1d982bfd38d455e26419.jpg
<strong>ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Deparde_ZHerar/" target="_blank" data-auto="true">Жерар Депардье</a> принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу."Я могу подтвердить, что он был крещен в соборе", - сказал собеседник агентства.По его словам, церемония прошла в пятницу во второй половине дня. Других подробностей он не привел.
https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html
Александр Аникин
Ох, теперь кагором будет причащаться по полной программе 🍷
81
Kosmosā nav Vientuļš Vientuļš
Это лучше, чем бегать с вашим "Томасом" от турецких братьев.
32
42
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151949/23/1519492383_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_120ded1318c39f7207eadaaef1af854e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жерар депардье, париж