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https://ria.ru/20200905/deparde-1576821661.html
Жерар Депардье принял православие
Актер Жерар Депардье принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в Париже в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:03
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культура
жерар депардье
париж
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<strong>ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Deparde_ZHerar/" target="_blank" data-auto="true">Жерар Депардье</a> принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу."Я могу подтвердить, что он был крещен в соборе", - сказал собеседник агентства.По его словам, церемония прошла в пятницу во второй половине дня. Других подробностей он не привел.
https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html
Ох, теперь кагором будет причащаться по полной программе 🍷
81
Это лучше, чем бегать с вашим "Томасом" от турецких братьев.
32
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париж
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Новости
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60
жерар депардье, париж

Жерар Депардье принял православие

16:03 05.09.2020 (обновлено: 16:09 05.09.2020)
10244
© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко. Актер Жерар Депардье принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в Париже в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу.
"Я могу подтвердить, что он был крещен в соборе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, церемония прошла в пятницу во второй половине дня. Других подробностей он не привел.
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КультураЖерар ДепардьеПариж
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5 сентября, 16:05
Александр АникинАлександр Аникин
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