https://ria.ru/20200905/deparde-1576821661.html

Жерар Депардье принял православие

Актер Жерар Депардье принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в Париже в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:03

2020-09-05T16:03

2020-09-05T16:09

культура

жерар депардье

париж

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<strong>ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Deparde_ZHerar/" target="_blank" data-auto="true">Жерар Депардье</a> принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> в пятницу, сообщили РИА Новости в соборе в субботу."Я могу подтвердить, что он был крещен в соборе", - сказал собеседник агентства.По его словам, церемония прошла в пятницу во второй половине дня. Других подробностей он не привел.

https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html

Александр Аникин Ох, теперь кагором будет причащаться по полной программе 🍷 81

Kosmosā nav Vientuļš Vientuļš Это лучше, чем бегать с вашим "Томасом" от турецких братьев. 32

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париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жерар депардье, париж