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Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди
Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на юго-востоке Франции в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее племянницу. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:51
2020-09-05T04:51
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в возрасте 92 лет, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/en" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на ее племянницу.Как передает агентство, Анни Корди умерла в пятницу в коммуне Валлорис, близ Канн."Ей стало плохо около 18.00. Пожарные (в их обязанности во Франции входит оказание экстренной помощи на дому – ред.) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить", - заявила племянница Мишель Лебон, которая жила с Корди в течение многих лет.Леони Кореман, известная под своим сценическим именем Анни Корди, родилась в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> в 1928 году. Она записала более 700 песен, сыграла в около 20 музыкальных комедиях и опереттах, примерно 40 кинофильмах и 30 сериалах и телефильмах, а также в десятке пьесах. Было продано более 5 миллионов альбомов и синглов с ее записями. В 2004 году получила титул баронессы. Одни из наиболее известных песен в ее исполнении - Tata Yoyo и La bonne du curé.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, франция, бельгия, в мире