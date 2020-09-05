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https://ria.ru/20200905/cordy-1576808345.html
Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди
Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на юго-востоке Франции в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее племянницу. РИА Новости, 05.09.2020
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в возрасте 92 лет, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/en" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на ее племянницу.Как передает агентство, Анни Корди умерла в пятницу в коммуне Валлорис, близ Канн."Ей стало плохо около 18.00. Пожарные (в их обязанности во Франции входит оказание экстренной помощи на дому – ред.) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить", - заявила племянница Мишель Лебон, которая жила с Корди в течение многих лет.Леони Кореман, известная под своим сценическим именем Анни Корди, родилась в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> в 1928 году. Она записала более 700 песен, сыграла в около 20 музыкальных комедиях и опереттах, примерно 40 кинофильмах и 30 сериалах и телефильмах, а также в десятке пьесах. Было продано более 5 миллионов альбомов и синглов с ее записями. В 2004 году получила титул баронессы. Одни из наиболее известных песен в ее исполнении - Tata Yoyo и La bonne du curé.
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353
60
москва, франция, бельгия, в мире

Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

04:51 05.09.2020 (обновлено: 09:54 05.09.2020)
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© AFP 2020 / VALERY HACHEБельгийская певица и актриса Анни Корди
Бельгийская певица и актриса Анни Корди - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AFP 2020 / VALERY HACHE
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бельгийская певица и актриса Анни Корди скончалась на юго-востоке Франции в возрасте 92 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее племянницу.
Как передает агентство, Анни Корди умерла в пятницу в коммуне Валлорис, близ Канн.
"Ей стало плохо около 18.00. Пожарные (в их обязанности во Франции входит оказание экстренной помощи на дому – ред.) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить", - заявила племянница Мишель Лебон, которая жила с Корди в течение многих лет.
Леони Кореман, известная под своим сценическим именем Анни Корди, родилась в Бельгии в 1928 году. Она записала более 700 песен, сыграла в около 20 музыкальных комедиях и опереттах, примерно 40 кинофильмах и 30 сериалах и телефильмах, а также в десятке пьесах. Было продано более 5 миллионов альбомов и синглов с ее записями. В 2004 году получила титул баронессы. Одни из наиболее известных песен в ее исполнении - Tata Yoyo и La bonne du curé.
4112010
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