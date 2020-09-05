https://ria.ru/20200905/chernogoriya-1576815309.html

Правящая партия Черногории признала поражение на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:09

2020-09-05T12:09

2020-09-05T14:14

черногория

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. </strong>Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <u><a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/">Мило Джукановича</a></u> признала поражение на прошедших парламентских выборах. В ночь на субботу состоялся съезд партийного руководства, который посвятили результатам голосования 30 августа.В заявлении по итогам заседания партию назвали "убедительно сильнейшей" политической силой, несмотря на исход выборов. Многолетний коалиционный партнер ДПС — бывший председатель парламента, лидер Социал-демократической партии (SDP) Ранко Кривокапич заявил накануне, что находится в оппозиции и что Джуканович не может рассчитывать на два мандата SDP. Таким образом, у президентской партии осталось 38 депутатов из всего 81 в черногорском парламенте.В стране в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых результат оппозиции превзошел результат ДПС и ее коалиционных партнеров.Партия была правящей в <u><a href="http://ria.ru/location_Montenegro/">Черногории</a></u> более тридцати лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/chernogoriya-1576704737.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, в мире