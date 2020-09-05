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Правящая партия Черногории признала поражение на выборах
Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:09
2020-09-05T14:14
черногория
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. </strong>Демократическая партия социалистов (ДПС) президента <u><a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/">Мило Джукановича</a></u> признала поражение на прошедших парламентских выборах. В ночь на субботу состоялся съезд партийного руководства, который посвятили результатам голосования 30 августа.В заявлении по итогам заседания партию назвали "убедительно сильнейшей" политической силой, несмотря на исход выборов. Многолетний коалиционный партнер ДПС — бывший председатель парламента, лидер Социал-демократической партии (SDP) Ранко Кривокапич заявил накануне, что находится в оппозиции и что Джуканович не может рассчитывать на два мандата SDP. Таким образом, у президентской партии осталось 38 депутатов из всего 81 в черногорском парламенте.В стране в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых результат оппозиции превзошел результат ДПС и ее коалиционных партнеров.Партия была правящей в <u><a href="http://ria.ru/location_Montenegro/">Черногории</a></u> более тридцати лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/chernogoriya-1576704737.html
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черногория, в мире

Правящая партия Черногории признала поражение на выборах

12:09 05.09.2020 (обновлено: 14:14 05.09.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicОчередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах.
В ночь на субботу состоялся съезд партийного руководства, который посвятили результатам голосования 30 августа.
В заявлении по итогам заседания партию назвали "убедительно сильнейшей" политической силой, несмотря на исход выборов.
"Между тем, исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех (поражение)", — заключили в ДПС.
Многолетний коалиционный партнер ДПС — бывший председатель парламента, лидер Социал-демократической партии (SDP) Ранко Кривокапич заявил накануне, что находится в оппозиции и что Джуканович не может рассчитывать на два мандата SDP. Таким образом, у президентской партии осталось 38 депутатов из всего 81 в черногорском парламенте.
В стране в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых результат оппозиции превзошел результат ДПС и ее коалиционных партнеров.
Партия была правящей в Черногории более тридцати лет.
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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