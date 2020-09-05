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Россиянин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги
Совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин подал иск на три миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает издание TMZ со... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:33
2020-09-06T00:02
наоми кэмпбелл
владислав доронин
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Совладелец девелоперской компании Capital Group <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Doronin/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Доронин</a> подал иск на три миллиона долларов к супермодели <a href="http://ria.ru/person_Naomi_Kehmpbell/" target="_blank" data-auto="true">Наоми Кэмпбелл</a>, сообщает издание <a href="https://www.tmz.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a> со ссылкой на документы суда. Бизнесмен обвинил Кэмпбелл в отказе вернуть его собственность, оцененную им самим в три миллиона долларов. Кроме того, в иске фигурирует некая сумма денег, которую россиянин якобы дал взаймы модели, но так и не получил обратно. Доронин и Кэмпбелл встречались около пяти лет. Пара рассталась в 2013 году.
https://ria.ru/20191010/1559597716.html
Видимо это плата, за то что спал с ней в полный рост.
16
фуууу, крохобор. верни мне все подарки что я тебе дарил.
16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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наоми кэмпбелл, владислав доронин, в мире

Россиянин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

15:33 05.09.2020 (обновлено: 00:02 06.09.2020)
32081
© Sputnik / Перейти в фотобанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин подал иск на три миллиона долларов к супермодели Наоми Кэмпбелл, сообщает издание TMZ со ссылкой на документы суда.
Бизнесмен обвинил Кэмпбелл в отказе вернуть его собственность, оцененную им самим в три миллиона долларов. Кроме того, в иске фигурирует некая сумма денег, которую россиянин якобы дал взаймы модели, но так и не получил обратно.
Доронин и Кэмпбелл встречались около пяти лет. Пара рассталась в 2013 году.
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Обсудить 10
Наоми КэмпбеллВладислав ДоронинВ мире
Популярные комментарии
Видимо это плата, за то что спал с ней в полный рост.
5 сентября, 16:25
Arxangel NemoArxangel Nemo
951001
фуууу, крохобор. верни мне все подарки что я тебе дарил.
5 сентября, 17:45
Damir AlievDamir Aliev
1020004
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