https://ria.ru/20200905/arest-1576819665.html

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

Четырех руководящих работников минского офиса IT-компании PandaDoc обвиняют в хищении, они арестованы, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:44

2020-09-05T14:44

2020-09-05T14:44

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Четырех руководящих работников минского офиса IT-компании PandaDoc обвиняют в хищении, они арестованы, говорится в сообщении компании.Второго сентября обыски прошли в минском офисе PandaDoc и дома у некоторых работников."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По этой статье грозит лишение свободы до 12 лет. Сейчас в заключении находятся главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап."Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - отмечается в сообщении.В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании. "...Основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам... Она никоим образом не была связана с компанией", - говорится в сообщении. PandaDoc отмечает, что действия силовиков могут вынудить ее закрыть офис в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Как рассказал РИА Новости адвокат компании Антон Гашинский, в понедельник защита будет обжаловать решение об аресте. По словам защитника, в деле речь идет о возврате НДС. Как отметил Гашинский, четверо руководителей офиса PandaDoc сейчас содержатся в СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на улице Володарского.Комментарием правоохранительных органов Белоруссии РИА Новости пока не располагает.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента.

https://ria.ru/20200904/zaderzhaniya-1576797810.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Ольга Занкова а теперь все можно прикрывать оппозиционностью. Что бы не случилось - нас власть наказала за протесты. Удобная позиция 32

dayzzgone 1 вот и верно. нечего протестовать и прикидываться оппами, если получали деньги из бюджета. а всех этих майданвошек с бюджета отчислить на платное, семьям оппов вменить 100% оплату жкх по всем пунктам , включая газ и электричество. медицинские услуги, кроме неотложной помощи, только платные и т.д. не нравится? валите в польшу! 27

6

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире