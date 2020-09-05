Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
04:38 05.09.2020 (обновлено: 09:20 05.09.2020)
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так дипломат прокомментировал высказывания заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который ранее фактически обвинил Россию в развязывании гонки "нестратегических вооружений",
Посол отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение "порога" применения ядерного оружия. В частности, указал Антонов, речь идет о развертывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II".
"Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя". Именно подобные практические шаги – а не приписываемые России намерения – оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание", — подчеркнул дипломат.
По словам Антонова, Суфер в очередной раз повторил "надуманный американский тезис" о том, что Россия разработала доктрину "эскалации для деэскалации" и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия.
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Дипломат предложил представителю Пентагона и другим "любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России" ознакомиться с опубликованными 2 июня "Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания". Там, как заметил собеседник агентства, подтверждается оборонительный характер российской ядерной политики.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
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