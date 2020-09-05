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https://ria.ru/20200905/antonov-1576808159.html
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T04:38
2020-09-05T09:20
россия
министерство обороны сша
анатолий антонов
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости.</strong> Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.Так дипломат прокомментировал высказывания заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который ранее фактически обвинил Россию в развязывании гонки "нестратегических вооружений", Посол отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> курс на понижение "порога" применения ядерного оружия. В частности, указал Антонов, речь идет о развертывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II".По словам Антонова, Суфер в очередной раз повторил "надуманный американский тезис" о том, что Россия разработала доктрину "эскалации для деэскалации" и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия.Дипломат предложил представителю <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank">Пентагона </a>и другим "любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России" ознакомиться с опубликованными 2 июня "Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания". Там, как заметил собеседник агентства, подтверждается оборонительный характер российской ядерной политики.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a>.Новая российская доктрина подразумевает, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".Как заявил ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
https://ria.ru/20200901/lavrov-1576563635.html
https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576366723.html
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россия, министерство обороны сша, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

04:38 05.09.2020 (обновлено: 09:20 05.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Так дипломат прокомментировал высказывания заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который ранее фактически обвинил Россию в развязывании гонки "нестратегических вооружений",
Посол отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение "порога" применения ядерного оружия. В частности, указал Антонов, речь идет о развертывании в прошлом году боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II".

"Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя". Именно подобные практические шаги – а не приписываемые России намерения – оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание", — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Суфер в очередной раз повторил "надуманный американский тезис" о том, что Россия разработала доктрину "эскалации для деэскалации" и наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия.
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Дипломат предложил представителю Пентагона и другим "любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России" ознакомиться с опубликованными 2 июня "Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания". Там, как заметил собеседник агентства, подтверждается оборонительный характер российской ядерной политики.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
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