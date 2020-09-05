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В Италии открылся восстановленный на деньги России дворец
Церемония передачи городу дворца Ардингелли, разрушенного землетрясением и отреставрированного на средства российской стороны, состоялась в субботу в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T15:55
2020-09-05T15:55
абруццо
италия
сергей разов
в мире
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<strong>РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Церемония передачи городу дворца Ардингелли, разрушенного землетрясением и отреставрированного на средства российской стороны, состоялась в субботу в итальянской Аквиле.В восстановленном здании разместится филиал римского музея современного искусства MAXXI, открытие которого пройдет 30 октября.В нынешнем мероприятии приняли участие президент области Абруццо Марко Марсильо, мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди, замминистра культуры Анна Лаура Оррико и президент фонда MAXXI Джованна Меландри.Представители российской дипмиссии зачитали обращение посла РФ в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Razov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Разова</a>. В нем он напомнил, как "Россия незамедлительно протянула Италии руку помощи" после разрушительного землетрясения апреля 2009 года. Тогда в Аквилу были "направлены лучшие российские спасатели", а российское правительство выделило 9 миллионов евро для восстановления дворца Ардингелли и церкви святого Григория Великого. Вклад российской стороны стал самым большим среди десятка стран.Стену обновленного здания украсила памятная табличка на русском и итальянском языках."В Италии появится еще одна площадка, которая откроет свои двери для современных и талантливых российских артистов", - заявил посол.Глава Абруццо Марсильо, в свою очередь, попросил присутствующих передать благодарность президенту и правительству России за выделенные средства на восстановление дворца. Он выразил надежду, что фонд MAXXI сможет "принимать в гостях российских художников".В первую после открытия музея выставку войдут произведения молодой российской художницы Анастасии Потемкиной. Как ожидается, 30 октября филиал MAXXI во дворце Ардингелли будет открыт при участии министра культуры Франческини и посла Разова.Дворец Ардингелли является одним из крупнейших зданий исторического центра Аквилы. Он построен в 1732-1742 годах по проекту выдающегося итальянского архитектора Доменико Фонтана и считается одним из ярких примеров стиля позднего барокко.Общий объем российского финансирования строительно-реконструкторских работ составил 9 миллионов евро (7,2 миллиона евро пошло на восстановление дворца и 1,8 миллиона евро - церкви).В ночь на 6 апреля 2009 года в Аквиле (область <a href="http://ria.ru/location_Abruzzo/" target="_blank" data-auto="true">Абруццо</a>) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 309 человек, примерно 70 тысяч жителей региона лишились крыши над головой.
https://ria.ru/20190911/1558550409.html
https://ria.ru/20200722/1574711139.html
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абруццо
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абруццо, италия, сергей разов, в мире

В Италии открылся восстановленный на деньги России дворец

15:55 05.09.2020
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CC BY-SA 4.0 / Di Lasacrasillaba / Дворец Ардингелли, разрушенный землетрясением и отреставрированный на средства российской стороны
Дворец Ардингелли, разрушенный землетрясением и отреставрированный на средства российской стороны - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Di Lasacrasillaba /
РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Церемония передачи городу дворца Ардингелли, разрушенного землетрясением и отреставрированного на средства российской стороны, состоялась в субботу в итальянской Аквиле.
В восстановленном здании разместится филиал римского музея современного искусства MAXXI, открытие которого пройдет 30 октября.
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В нынешнем мероприятии приняли участие президент области Абруццо Марко Марсильо, мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди, замминистра культуры Анна Лаура Оррико и президент фонда MAXXI Джованна Меландри.
Представители российской дипмиссии зачитали обращение посла РФ в Италии Сергея Разова. В нем он напомнил, как "Россия незамедлительно протянула Италии руку помощи" после разрушительного землетрясения апреля 2009 года. Тогда в Аквилу были "направлены лучшие российские спасатели", а российское правительство выделило 9 миллионов евро для восстановления дворца Ардингелли и церкви святого Григория Великого. Вклад российской стороны стал самым большим среди десятка стран.
Стену обновленного здания украсила памятная табличка на русском и итальянском языках.
"В Италии появится еще одна площадка, которая откроет свои двери для современных и талантливых российских артистов", - заявил посол.
Глава Абруццо Марсильо, в свою очередь, попросил присутствующих передать благодарность президенту и правительству России за выделенные средства на восстановление дворца. Он выразил надежду, что фонд MAXXI сможет "принимать в гостях российских художников".
В первую после открытия музея выставку войдут произведения молодой российской художницы Анастасии Потемкиной. Как ожидается, 30 октября филиал MAXXI во дворце Ардингелли будет открыт при участии министра культуры Франческини и посла Разова.
Дворец Ардингелли является одним из крупнейших зданий исторического центра Аквилы. Он построен в 1732-1742 годах по проекту выдающегося итальянского архитектора Доменико Фонтана и считается одним из ярких примеров стиля позднего барокко.
Общий объем российского финансирования строительно-реконструкторских работ составил 9 миллионов евро (7,2 миллиона евро пошло на восстановление дворца и 1,8 миллиона евро - церкви).
В ночь на 6 апреля 2009 года в Аквиле (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 309 человек, примерно 70 тысяч жителей региона лишились крыши над головой.
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