https://ria.ru/20200905/akula-1576717203.html

В США сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца

У побережья Флориды очевидцы сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца, сообщает UPI. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T00:57

2020-09-05T00:57

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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. </strong>У побережья Флориды очевидцы сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/03/Watch-Nurse-shark-latches-onto-mans-arm-at-Florida-beach/5141599163577/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Джереми Портер разместил в соцсетях фото и видео инцидента, произошедшего на пляже Дженсен-Бич. На кадрах видно, что пловец вышел из воды, держа акулу-няньку, которая вцепилась ему в руку.Пожарные прибыли, чтобы помочь человеку с необычной проблемой – нужно было заставить хищника разжать зубы. Они поливали морду акулы спиртом, пытаясь заставить ее отпустить жертву.Портер рассказал, что рыба сдалась примерно через 20 минут, и ее выпустили в воду.Исследователи считают, что акулы-няньки обычно не опасны для человека, но могут атаковать его, если их спровоцировать.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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