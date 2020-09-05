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Туризм
https://ria.ru/20200905/akula-1576717203.html
В США сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца
У побережья Флориды очевидцы сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца, сообщает UPI. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:57
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туризм
туризм
новости - туризм
флорида
сша
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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. </strong>У побережья Флориды очевидцы сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/03/Watch-Nurse-shark-latches-onto-mans-arm-at-Florida-beach/5141599163577/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Джереми Портер разместил в соцсетях фото и видео инцидента, произошедшего на пляже Дженсен-Бич. На кадрах видно, что пловец вышел из воды, держа акулу-няньку, которая вцепилась ему в руку.Пожарные прибыли, чтобы помочь человеку с необычной проблемой – нужно было заставить хищника разжать зубы. Они поливали морду акулы спиртом, пытаясь заставить ее отпустить жертву.Портер рассказал, что рыба сдалась примерно через 20 минут, и ее выпустили в воду.Исследователи считают, что акулы-няньки обычно не опасны для человека, но могут атаковать его, если их спровоцировать.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
флорида
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туризм, новости - туризм, флорида, сша

В США сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца

00:57 05.09.2020 (обновлено: 01:01 05.09.2020)
3385
© world.lib.ruСерая акула-нянька
Серая акула-нянька - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© world.lib.ru
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. У побережья Флориды очевидцы сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца, сообщает UPI.
Джереми Портер разместил в соцсетях фото и видео инцидента, произошедшего на пляже Дженсен-Бич. На кадрах видно, что пловец вышел из воды, держа акулу-няньку, которая вцепилась ему в руку.
Пожарные прибыли, чтобы помочь человеку с необычной проблемой – нужно было заставить хищника разжать зубы. Они поливали морду акулы спиртом, пытаясь заставить ее отпустить жертву.
Портер рассказал, что рыба сдалась примерно через 20 минут, и ее выпустили в воду.
Исследователи считают, что акулы-няньки обычно не опасны для человека, но могут атаковать его, если их спровоцировать.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФлоридаСША
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