https://ria.ru/20200904/zyuganov-1576780061.html

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных "сволочах"

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:37

2020-09-04T14:37

2020-09-04T17:47

александр ющенко

кпрф

геннадий зюганов

адольф гитлер

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_JUshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ющенко</a>, комментируя выступление <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Зюганова</a> у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер <a href="https://ria.ru/organization_KPRF" target="_blank">КПРФ </a>имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.В четверг Зюганов, выступая у Кремлевской стены после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и месту захоронения Сталина в честь 75-ой годовщины победы советского народа над Японией, сказал: "Мы (Россия) трижды прикрывали хваленую Европу и от Ордынского нашествия, и Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Гитлера</a>, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь"."Это, кстати, не только на Красной площади он говорил - во многих местах… (Он имел в виду, что) на нашу страну шли монголо-татары, мы освободили, (шли) Наполеон, Гитлер и другая сволочь, которая посягала на нашу страну, на нашу независимость", - сказал Ющенко РИА Новости.

https://ria.ru/20200622/1573318876.html

Геннадий Суворов тихо шифером шурша. Сейчас окажется что мы и африку освободили от татаро-монгольского ига.... 37

Егор Панкратов Старость не радость. Пора на покой Зюганову. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ющенко, кпрф, геннадий зюганов, адольф гитлер, общество