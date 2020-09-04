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В Ростове-на-Дону фельдшер-"зомби" пугал прохожих
В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после публикации видео, на котором мужчина, одетый в костюм врача и загримированный под зомби, пугает прохожих на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T05:16
2020-09-04T10:51
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> полиция проводит проверку после публикации видео, на котором мужчина, одетый в костюм врача и загримированный под зомби, пугает прохожих на улицах города. Об этом сообщает портал 161.ru.Видео выложил но своей странице в <a href="https://www.instagram.com/ivain_sychev/" target="_blank">инстаграме</a> местный блогер Иван Сычев. Для розыгрыша он использовал автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами.На записи видно, как "зомби" в костюме врача выходит из скорой и, пошатываясь, идет к прохожим, многие из которых стараются от него отойти.По данным 161.ru, скорую блогер мог арендовать в частной клинике. В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону заявили, что машина не принадлежит станции скорой помощи.В полиции сообщили, что разыскивают автора розыгрыша, а также проводят проверку действий лиц, причастных к съемке видео, и неправомерного использования автомобиля скорой помощи.Сам Сычев объяснил в своем инстаграме, что решил снять ролик из-за смерти матери, у которой случился сердечный приступ, а фельдшер скорой помощи не смог ей помочь и поставить верный диагноз.
https://ria.ru/20180305/1515741548.html
Люди смеются, кого он там пугал.
13
Этот Сычев не нашёл более умного способа прославиться?
12
8
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону фельдшер-"зомби" пугал прохожих

05:16 04.09.2020 (обновлено: 10:51 04.09.2020)
6325
© @ivain_sychevСтоп-кадр видео из Instagram-аккаунта Ивана Сычева
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта Ивана Сычева - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© @ivain_sychev
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после публикации видео, на котором мужчина, одетый в костюм врача и загримированный под зомби, пугает прохожих на улицах города. Об этом сообщает портал 161.ru.
Видео выложил но своей странице в инстаграме местный блогер Иван Сычев. Для розыгрыша он использовал автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами.
На записи видно, как "зомби" в костюме врача выходит из скорой и, пошатываясь, идет к прохожим, многие из которых стараются от него отойти.
По данным 161.ru, скорую блогер мог арендовать в частной клинике. В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону заявили, что машина не принадлежит станции скорой помощи.
В полиции сообщили, что разыскивают автора розыгрыша, а также проводят проверку действий лиц, причастных к съемке видео, и неправомерного использования автомобиля скорой помощи.
Сам Сычев объяснил в своем инстаграме, что решил снять ролик из-за смерти матери, у которой случился сердечный приступ, а фельдшер скорой помощи не смог ей помочь и поставить верный диагноз.
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5 марта 2018, 11:06РИА Наука
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2449675791
Обсудить 8
Ростов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
Люди смеются, кого он там пугал.
4 сентября, 06:18
ЛКЛысый Кучерявый
270004
Этот Сычев не нашёл более умного способа прославиться?
4 сентября, 07:02
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
900003
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