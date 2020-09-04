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https://ria.ru/20200904/zapret-1576704307.html
Власти Турции потребовали у Netflix отменить показ фильма "Милашки"
Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) принял решение потребовать у американской компании Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T02:15
2020-09-04T02:20
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
турция
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<strong>АНКАРА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) принял решение потребовать у американской компании Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, отменить показ французского фильма "Милашки" (Cuties) на территории страны, <a href="https://www.ntv.com.tr/sanat/rtukten-netflix-filmi-cuties-icin-karar,lPOFd7OHyka5av8eyqc-rg" target="_blank">передает </a>телеканал NTV.На прошлой неделе министерство по делам семьи и социальной политики Турции призвало RTÜK принять меры в отношении фильма "Милашки", в котором рассказывается история девушки-мусульманки, снявшей головной платок, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе. В обращении ведомства указывалось, что фильм "может привести к жестокому обращению с детьми и негативно повлиять на их психосоциальное развитие". Фильм также подвергался критике "за сексуальное содержание".Ранее журнал Hollywood Reporter сообщил, что Netflix отменил производство турецкого сериала "Если бы только" (If Only) после того, как власти Турции отказали компании в лицензии на съемку из-за наличия в сериале контента, связанного с гомосексуализмом.Ранее турецкие СМИ сообщали, что Netflix заблокирован на территории турецкого парламента из-за контента, связанного с гомосексуализмом и геноцидом армян в Османской империи.
https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html
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Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, турция

Власти Турции потребовали у Netflix отменить показ фильма "Милашки"

02:15 04.09.2020 (обновлено: 02:20 04.09.2020)
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© Canal+ Кадр из фильма "Милашки"
Кадр из фильма Милашки - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Canal+
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) принял решение потребовать у американской компании Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, отменить показ французского фильма "Милашки" (Cuties) на территории страны, передает телеканал NTV.
На прошлой неделе министерство по делам семьи и социальной политики Турции призвало RTÜK принять меры в отношении фильма "Милашки", в котором рассказывается история девушки-мусульманки, снявшей головной платок, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе. В обращении ведомства указывалось, что фильм "может привести к жестокому обращению с детьми и негативно повлиять на их психосоциальное развитие". Фильм также подвергался критике "за сексуальное содержание".
Ранее журнал Hollywood Reporter сообщил, что Netflix отменил производство турецкого сериала "Если бы только" (If Only) после того, как власти Турции отказали компании в лицензии на съемку из-за наличия в сериале контента, связанного с гомосексуализмом.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Netflix заблокирован на территории турецкого парламента из-за контента, связанного с гомосексуализмом и геноцидом армян в Османской империи.
Кадр из фильма Милашки - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 00:31Культура
В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
600000
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixТурция
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