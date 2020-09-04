https://ria.ru/20200904/zapret-1576704307.html

Власти Турции потребовали у Netflix отменить показ фильма "Милашки"

Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) принял решение потребовать у американской компании Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T02:15

2020-09-04T02:15

2020-09-04T02:20

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

турция

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<strong>АНКАРА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) принял решение потребовать у американской компании Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, отменить показ французского фильма "Милашки" (Cuties) на территории страны, <a href="https://www.ntv.com.tr/sanat/rtukten-netflix-filmi-cuties-icin-karar,lPOFd7OHyka5av8eyqc-rg" target="_blank">передает </a>телеканал NTV.На прошлой неделе министерство по делам семьи и социальной политики Турции призвало RTÜK принять меры в отношении фильма "Милашки", в котором рассказывается история девушки-мусульманки, снявшей головной платок, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе. В обращении ведомства указывалось, что фильм "может привести к жестокому обращению с детьми и негативно повлиять на их психосоциальное развитие". Фильм также подвергался критике "за сексуальное содержание".Ранее журнал Hollywood Reporter сообщил, что Netflix отменил производство турецкого сериала "Если бы только" (If Only) после того, как власти Турции отказали компании в лицензии на съемку из-за наличия в сериале контента, связанного с гомосексуализмом.Ранее турецкие СМИ сообщали, что Netflix заблокирован на территории турецкого парламента из-за контента, связанного с гомосексуализмом и геноцидом армян в Османской империи.

https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, турция