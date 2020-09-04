https://ria.ru/20200904/vzryv-1576786507.html

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:59

2020-09-04T15:59

2020-09-04T18:53

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. У здания Большого концертного зала в центре <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> прогремел взрыв, передает <a href="https://sputnik-georgia.ru/incidents/20200904/249360146/V-tsentre-Tbilisi-proizoshel-vzryv-est-postradavshie.html" target="_blank">Sputnik Грузия.</a>По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали. Их доставили в клинику.На месте работают пожарно-спасательные бригады, криминалисты и сотрудники правоохранительных органов. Улицу Костава перекрыли. В патрульной полиции агентству сообщили, что причиной ЧП, предположительно, стал взрыв кислородного баллона: его устанавливали рабочие в одном из зданий. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в клубе "Дежавю". МВД приступило к расследованию.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в Тбилиси Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице. 2020-09-04T15:59 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире