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При взрыве в Тбилиси погиб один человек
У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:59
2020-09-04T18:53
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. У здания Большого концертного зала в центре <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> прогремел взрыв, передает <a href="https://sputnik-georgia.ru/incidents/20200904/249360146/V-tsentre-Tbilisi-proizoshel-vzryv-est-postradavshie.html" target="_blank">Sputnik Грузия.</a>По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали. Их доставили в клинику.На месте работают пожарно-спасательные бригады, криминалисты и сотрудники правоохранительных органов. Улицу Костава перекрыли. В патрульной полиции агентству сообщили, что причиной ЧП, предположительно, стал взрыв кислородного баллона: его устанавливали рабочие в одном из зданий. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в клубе "Дежавю". МВД приступило к расследованию.
Новичок.......
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Саакашвили приехал?
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19
тбилиси
грузия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места взрыва в Тбилиси
Видео с места взрыва в Тбилиси. Один человек погиб прямо на месте - когда приехала скорая, он был мертв. Несколько человек уже в больнице.
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тбилиси, грузия, в мире

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

15:59 04.09.2020 (обновлено: 18:53 04.09.2020)
45053
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали. Их доставили в клинику.

"Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, скорая", — рассказал РИА Новости очевидец.

На месте работают пожарно-спасательные бригады, криминалисты и сотрудники правоохранительных органов. Улицу Костава перекрыли.
В патрульной полиции агентству сообщили, что причиной ЧП, предположительно, стал взрыв кислородного баллона: его устанавливали рабочие в одном из зданий. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в клубе "Дежавю". МВД приступило к расследованию.
© Sputnik / Alex ShlamovАвтомобиль скорой помощи на месте взрыва в Тбилиси
Автомобиль скорой помощи на месте взрыва в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik / Alex Shlamov
Автомобиль скорой помощи на месте взрыва в Тбилиси
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Обсудить 19
ТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Новичок.......
4 сентября, 16:22
Степан КрасновСтепан Краснов
54360006
Саакашвили приехал?
4 сентября, 16:10
андрей сочинандрей сочин
17500113
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