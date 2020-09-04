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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html
Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:52
2020-09-04T22:52
президентские выборы в сша - 2020
россия
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы."Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … - Россия", - сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильяма Барра</a>, заявившего ранее, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> действует "агрессивнее", чем Россия, в попытках повлиять на США. "Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", - ответил Байден."Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, – это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", - сказал Байден.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html
https://ria.ru/20200904/vybory-1576804146.html
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россия, джо байден, сша, в мире

Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США

22:52 04.09.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы.
"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … - Россия", - сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 16:59
Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство
Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США Уильяма Барра, заявившего ранее, что Китай действует "агрессивнее", чем Россия, в попытках повлиять на США. "Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", - ответил Байден.
"Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, – это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", - сказал Байден.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 21:56
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Президентские выборы в США - 2020РоссияДжо БайденСШАВ мире
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