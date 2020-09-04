https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:52

2020-09-04T22:52

2020-09-04T22:52

президентские выборы в сша - 2020

россия

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал "ответить" в случае победы."Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … - Россия", - сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильяма Барра</a>, заявившего ранее, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> действует "агрессивнее", чем Россия, в попытках повлиять на США. "Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я", - ответил Байден."Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, – это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ", - сказал Байден.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576804146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире