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https://ria.ru/20200904/vybory-1576775565.html
ЦИК рассказал о мерах, исключающих нарушения при подсчете голосов
ЦИК РФ принял все меры, чтобы развеять сомнения в точности учёта голосов избирателей, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:44
2020-09-04T14:27
россия
майя гришина
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> принял все меры, чтобы развеять сомнения в точности учёта голосов избирателей, заявила секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>."Те процедуры, которые установлены для организации голосования в течение трёх дней, в том числе двух дней досрочного голосования, направлены на исключение каких-либо нарушений и фальсификаций", - сказала она журналистам.По ее словам, важно наличие общественного контроля, видеофиксации, надлежащего хранения избирательной документации, охраны помещений для голосования."На наш взгляд, все эти меры в принципе достаточные и даже с превышением, чтобы развеять обоснованные либо необоснованные сомнения в вопросах, которые могут возникнуть с точки зрения обеспечения точности учета голосов избирателей", - подчеркнула секретарь ЦИК.По ее словам, к критикам в Центризбиркоме также "слушают внимательно"."Больше всего мне понравился критик, который сказал, что избирательные комиссии зачем-то бегают за избирателями и хотят, чтобы они проголосовали. Интересная критика. Видимо, представитель данной организации или партии мечтает, чтобы ни один избиратель вообще не пришел на участок. Это не наша цель, наша цель - это участие граждан в выборах", - резюмировала Гришина. Также секретарь ЦИК заявила, что Центризбирком будет оперативно пресекать любые попытки нарушений со стороны организаторов выборов."Могут быть субъективные мнения относительно того, где могут быть фальсификации, но со стороны ЦИК все меры для того, чтобы исключить саму попытку нарушения, приняты. Процесс, который сейчас зафиксирован в нормативных актах, так построен, что любое нарушение сразу видно", - сказала Гришина журналистам.По ее словам, ЦИК будет "в оперативном режиме" пресекать "любую попытку нарушений со стороны организаторов выборов, если она возникнет". "Мы всем достаточно четко объяснили, что установленная процедура настолько прозрачна, что никакое нарушение скрытым образом провести нельзя", - отметила Гришина.Секретарь ЦИК подчеркнула, что пока кампания проходит корректно. "Обращений в ЦИК немного в эту кампанию, с этой точки зрения она идет достаточно корректно", - заключила она.Единый день голосования пройдет в России 13 сентября.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576774874.html
https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html
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россия, майя гришина, цик рф, политика

ЦИК рассказал о мерах, исключающих нарушения при подсчете голосов

13:44 04.09.2020 (обновлено: 14:27 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидУрны для голосования на избирательном участке
Урны для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Урны для голосования на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ЦИК РФ принял все меры, чтобы развеять сомнения в точности учёта голосов избирателей, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Те процедуры, которые установлены для организации голосования в течение трёх дней, в том числе двух дней досрочного голосования, направлены на исключение каких-либо нарушений и фальсификаций", - сказала она журналистам.
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По ее словам, важно наличие общественного контроля, видеофиксации, надлежащего хранения избирательной документации, охраны помещений для голосования.
"На наш взгляд, все эти меры в принципе достаточные и даже с превышением, чтобы развеять обоснованные либо необоснованные сомнения в вопросах, которые могут возникнуть с точки зрения обеспечения точности учета голосов избирателей", - подчеркнула секретарь ЦИК.
По ее словам, к критикам в Центризбиркоме также "слушают внимательно".
"Больше всего мне понравился критик, который сказал, что избирательные комиссии зачем-то бегают за избирателями и хотят, чтобы они проголосовали. Интересная критика. Видимо, представитель данной организации или партии мечтает, чтобы ни один избиратель вообще не пришел на участок. Это не наша цель, наша цель - это участие граждан в выборах", - резюмировала Гришина.
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Также секретарь ЦИК заявила, что Центризбирком будет оперативно пресекать любые попытки нарушений со стороны организаторов выборов.
"Могут быть субъективные мнения относительно того, где могут быть фальсификации, но со стороны ЦИК все меры для того, чтобы исключить саму попытку нарушения, приняты. Процесс, который сейчас зафиксирован в нормативных актах, так построен, что любое нарушение сразу видно", - сказала Гришина журналистам.
По ее словам, ЦИК будет "в оперативном режиме" пресекать "любую попытку нарушений со стороны организаторов выборов, если она возникнет". "Мы всем достаточно четко объяснили, что установленная процедура настолько прозрачна, что никакое нарушение скрытым образом провести нельзя", - отметила Гришина.
Секретарь ЦИК подчеркнула, что пока кампания проходит корректно. "Обращений в ЦИК немного в эту кампанию, с этой точки зрения она идет достаточно корректно", - заключила она.
Единый день голосования пройдет в России 13 сентября.
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РоссияМайя ГришинаЦИК РФПолитика
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