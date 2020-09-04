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ЦИК уточнил, когда при досрочном голосовании запрещена агитация
Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования не установлено, кроме дня тишины, установленного на 12 сентября, в единый день голосования 13... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:25
2020-09-04T11:25
россия
майя гришина
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования не установлено, кроме дня тишины, установленного на 12 сентября, в единый день голосования 13 сентября агитация также не разрешена, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>.Она пояснила, что в период досрочного голосования официального запрета на агитацию не установлено.Ранее ЦИК принял решение, что в этом году досрочное голосование состоится в течение двух дней, предшествующих основному дню голосования 13 сентября, то есть, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200729/1575094721.html
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россия, майя гришина, цик рф, политика

ЦИК уточнил, когда при досрочном голосовании запрещена агитация

11:25 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДосрочное глосование на выборах
Досрочное глосование на выборах - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Досрочное глосование на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования не установлено, кроме дня тишины, установленного на 12 сентября, в единый день голосования 13 сентября агитация также не разрешена, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Как установлен законом день тишины накануне единого дня голосования, то есть в субботу, так он и будет действовать. Нельзя проводить агитацию в день тишины 12 сентября и в сам день голосования 13 сентября", - сообщила Гришина РИА Новости.
Она пояснила, что в период досрочного голосования официального запрета на агитацию не установлено.
Ранее ЦИК принял решение, что в этом году досрочное голосование состоится в течение двух дней, предшествующих основному дню голосования 13 сентября, то есть, 11 и 12 сентября.
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РоссияМайя ГришинаЦИК РФПолитика
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