https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html

ЦИК уточнил, когда при досрочном голосовании запрещена агитация

Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования не установлено, кроме дня тишины, установленного на 12 сентября, в единый день голосования 13... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:25

2020-09-04T11:25

2020-09-04T11:25

россия

майя гришина

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования не установлено, кроме дня тишины, установленного на 12 сентября, в единый день голосования 13 сентября агитация также не разрешена, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a>.Она пояснила, что в период досрочного голосования официального запрета на агитацию не установлено.Ранее ЦИК принял решение, что в этом году досрочное голосование состоится в течение двух дней, предшествующих основному дню голосования 13 сентября, то есть, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200729/1575094721.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя гришина, цик рф, политика