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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200904/vuzy-1576771007.html
Югра будет наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах
Ханты-Мансийский автономный округ продолжит наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах, в том числе развивая действующие учебные заведения, сообщила в... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:55
2020-09-04T13:18
навигатор абитуриента
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
вагит алекперов
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ханты-Мансийский автономный округ продолжит наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах, в том числе развивая действующие учебные заведения, сообщила в пятницу глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>."Мы за последние 7 лет нарастили количество бюджетных мест в образовательных организациях региона: если говорить об организациях среднего профессионального образования, то на 1005 мест, в высшем профессиональном звене - на 600 мест. Учитывая поручения президента РФ на этот счет, мы продолжим работать в данном направлении", - сказала Комарова во время прямого эфира в Instagram.По ее словам, также в регионе реализуется ряд проектов, связанных с развитием действующих учебных заведений."Это и создание новых лабораторий в колледжах и вузах, и строительство новых зданий, позволяющее дополнительно разместить студентов, которые нуждаются в хорошем качестве образовательного процесса", - подчеркнула Комарова.Она напомнила, что Югра вместе с соседними Тюменской областью и Ямалом участвует в проекте создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также совместно с компанией "Лукойл" работает над появлением научно-технического центра в Когалыме."В Когалыме создаем образовательный центр, структурное подразделение Пермского университета. И 9 сентября подпишем соответствующее соглашение", - пояснила глава автономного округа.Ранее президент "Лукойла" <a href="http://ria.ru/person_Vagit_Alekperov/" target="_blank" data-auto="true">Вагит Алекперов</a> заявил, что университет для подготовки кадров в нефтяной сфере может появиться в Когалыме, это должно дать толчок для развития специалистов не только для Западной Сибири, но и других регионов, где работает компания. Позже Комарова сообщала РИА Новости, что учебное заведение войдет в региональную научно-образовательную платформу в области нефтедобычи, куда будут привлекаться преподаватели из ведущих вузов.
https://ria.ru/20200902/nedropolzovanie-1576652709.html
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навигатор абитуриента, наталья комарова, вагит алекперов, общество

Югра будет наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах

12:55 04.09.2020 (обновлено: 13:18 04.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ продолжит наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах, в том числе развивая действующие учебные заведения, сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
"Мы за последние 7 лет нарастили количество бюджетных мест в образовательных организациях региона: если говорить об организациях среднего профессионального образования, то на 1005 мест, в высшем профессиональном звене - на 600 мест. Учитывая поручения президента РФ на этот счет, мы продолжим работать в данном направлении", - сказала Комарова во время прямого эфира в Instagram.
По ее словам, также в регионе реализуется ряд проектов, связанных с развитием действующих учебных заведений.
"Это и создание новых лабораторий в колледжах и вузах, и строительство новых зданий, позволяющее дополнительно разместить студентов, которые нуждаются в хорошем качестве образовательного процесса", - подчеркнула Комарова.
Она напомнила, что Югра вместе с соседними Тюменской областью и Ямалом участвует в проекте создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также совместно с компанией "Лукойл" работает над появлением научно-технического центра в Когалыме.
"В Когалыме создаем образовательный центр, структурное подразделение Пермского университета. И 9 сентября подпишем соответствующее соглашение", - пояснила глава автономного округа.
Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что университет для подготовки кадров в нефтяной сфере может появиться в Когалыме, это должно дать толчок для развития специалистов не только для Западной Сибири, но и других регионов, где работает компания. Позже Комарова сообщала РИА Новости, что учебное заведение войдет в региональную научно-образовательную платформу в области нефтедобычи, куда будут привлекаться преподаватели из ведущих вузов.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНавигатор абитуриентаНаталья КомароваВагит АлекперовОбщество
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