https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html

Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США

Россия и Китай одинаково намерены вмешаться в президентские выборы в США, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:39

2020-09-04T19:39

2020-09-04T19:39

россия

майк помпео

дональд трамп

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Россия и Китай одинаково намерены вмешаться в президентские выборы в США, заявил в пятницу госсекретарь <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a>.Текст интервью опубликован на сайте "<a href="https://www.hughhewitt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">шоу Хью Хьюитта</a>"Ранее глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что обвинения США в адрес России о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы продолжаются давно и уже не удивляют.Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html

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россия

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, дональд трамп, китай, сша, в мире