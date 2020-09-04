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Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США
Россия и Китай одинаково намерены вмешаться в президентские выборы в США, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:39
2020-09-04T19:39
россия
майк помпео
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Россия и Китай одинаково намерены вмешаться в президентские выборы в США, заявил в пятницу госсекретарь <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a>.Текст интервью опубликован на сайте "<a href="https://www.hughhewitt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">шоу Хью Хьюитта</a>"Ранее глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что обвинения США в адрес России о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы продолжаются давно и уже не удивляют.Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
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россия
китай
сша
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россия, майк помпео, дональд трамп, китай, сша, в мире

Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США

19:39 04.09.2020
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© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Petr David Josek
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Россия и Китай одинаково намерены вмешаться в президентские выборы в США, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.

"У них разные подходы. Это несомненно. Но они одинаково намерены вмешаться и повлиять на наши выборы, и наши усилия направлены на конкретные модальности, которые они используют, чтобы попытаться дать этому отпор", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Текст интервью опубликован на сайте "шоу Хью Хьюитта"
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения США в адрес России о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы продолжаются давно и уже не удивляют.
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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29110412
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РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампКитайСШАВ мире
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