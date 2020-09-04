https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576783347.html

Центр Гамалеи опроверг данные о влиянии "Спутник V" на рост риска ВИЧ

Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:13

2020-09-04T15:13

2020-09-04T15:25

российская академия наук

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Денис Логунов.Ранее немецкий таблоид <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a> опубликовал статью о том, что якобы российская вакцина может вызвать ВИЧ. В статье утверждается, что вирусологи изучили действие российской вакцины Института Гамалеи и китайской вакцины компании CanSino Biologics и пришли к "шокирующим результатам". По утверждениям издания, вакцины основаны на штамме аденовируса Ad5, который "может сделать более восприимчивым к вирусу ВИЧ". При этом издание ссылается на материал агентства Рейтер, которое, в свою очередь, утверждает, что вакцина не подействует на тех, у кого уже есть антитела против Ad5. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество