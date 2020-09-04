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https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576783347.html
Центр Гамалеи опроверг данные о влиянии "Спутник V" на рост риска ВИЧ
Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:13
2020-09-04T15:25
российская академия наук
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Денис Логунов.Ранее немецкий таблоид <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a> опубликовал статью о том, что якобы российская вакцина может вызвать ВИЧ. В статье утверждается, что вирусологи изучили действие российской вакцины Института Гамалеи и китайской вакцины компании CanSino Biologics и пришли к "шокирующим результатам". По утверждениям издания, вакцины основаны на штамме аденовируса Ad5, который "может сделать более восприимчивым к вирусу ВИЧ". При этом издание ссылается на материал агентства Рейтер, которое, в свою очередь, утверждает, что вакцина не подействует на тех, у кого уже есть антитела против Ad5. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество

Центр Гамалеи опроверг данные о влиянии "Спутник V" на рост риска ВИЧ

15:13 04.09.2020 (обновлено: 15:25 04.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
"Такое исследование (о возможности повышения риска заражения ВИЧ после применения вакцины от коронавируса) - очередной вброс. Люди болеют аденовирусами. И никто не сказал, что люди, которые реально болеют аденовирусами, они получают аденовирусные вектора, более восприимчивы к ВИЧ. С чего эта история разворачивается по поводу совершенно безопасного аденовирусного вектора. Тогда надо всем бояться аденовирусной инфекции. И тогда мы все, кто болеют аденовирусной инфекцией, должны смертельно бояться ВИЧ. Это странная история, абсолютно не научная", - рассказал Логунов в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможных опасениях того, что "Спутник V" может повысить риск заражения ВИЧ.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью о том, что якобы российская вакцина может вызвать ВИЧ. В статье утверждается, что вирусологи изучили действие российской вакцины Института Гамалеи и китайской вакцины компании CanSino Biologics и пришли к "шокирующим результатам". По утверждениям издания, вакцины основаны на штамме аденовируса Ad5, который "может сделать более восприимчивым к вирусу ВИЧ". При этом издание ссылается на материал агентства Рейтер, которое, в свою очередь, утверждает, что вакцина не подействует на тех, у кого уже есть антитела против Ad5.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1942001
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Распространение нового коронавирусаРоссийская академия наукКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиОбщество
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