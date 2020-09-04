Центр Гамалеи опроверг данные о влиянии "Спутник V" на рост риска ВИЧ
15:13 04.09.2020 (обновлено: 15:25 04.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Исследования, утверждающие, что вакцина "Спутник V" может повышать риск заражения ВИЧ - это информационный вброс, сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
"Такое исследование (о возможности повышения риска заражения ВИЧ после применения вакцины от коронавируса) - очередной вброс. Люди болеют аденовирусами. И никто не сказал, что люди, которые реально болеют аденовирусами, они получают аденовирусные вектора, более восприимчивы к ВИЧ. С чего эта история разворачивается по поводу совершенно безопасного аденовирусного вектора. Тогда надо всем бояться аденовирусной инфекции. И тогда мы все, кто болеют аденовирусной инфекцией, должны смертельно бояться ВИЧ. Это странная история, абсолютно не научная", - рассказал Логунов в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможных опасениях того, что "Спутник V" может повысить риск заражения ВИЧ.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью о том, что якобы российская вакцина может вызвать ВИЧ. В статье утверждается, что вирусологи изучили действие российской вакцины Института Гамалеи и китайской вакцины компании CanSino Biologics и пришли к "шокирующим результатам". По утверждениям издания, вакцины основаны на штамме аденовируса Ad5, который "может сделать более восприимчивым к вирусу ВИЧ". При этом издание ссылается на материал агентства Рейтер, которое, в свою очередь, утверждает, что вакцина не подействует на тех, у кого уже есть антитела против Ad5.
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