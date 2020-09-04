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https://ria.ru/20200904/ukraina-1576799763.html
Володин прокомментировал дело против депутатов Рады за поездку в Россию
Уголовное дело против украинских парламентариев из-за встречи с депутатами Госдумы — это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:50
2020-09-04T19:50
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
госдума рф
верховная рада украины
вячеслав володин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело против украинских парламентариев из-за встречи с депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> — это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать диалог, считает председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> возбудило уголовное дело по статье "госизмена" из-за поездки депутатов партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" в Москву в марте, в том числе главы ее политсовета <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Медведчука</a>."Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента (Украины <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимира</a>) Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Он напомнил, что темой встречи депутатов Госдумы с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву, по мнению Володина, был мужественный и ответственный шаг, так как они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений."Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", - подчеркнул Володин.Кроме того, председатель ГД отметил, что диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева", - добавил он."Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", - заключил Володин.Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
https://ria.ru/20200904/ukraina-1576786814.html
https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html
https://ria.ru/20200818/1575927234.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, госдума рф, верховная рада украины, вячеслав володин, украина, в мире

Володин прокомментировал дело против депутатов Рады за поездку в Россию

19:50 04.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело против украинских парламентариев из-за встречи с депутатами Госдумы — это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать диалог, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье "госизмена" из-за поездки депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москву в марте, в том числе главы ее политсовета Виктора Медведчука.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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"Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента (Украины Владимира) Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Он напомнил, что темой встречи депутатов Госдумы с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву, по мнению Володина, был мужественный и ответственный шаг, так как они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений.
"Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", - подчеркнул Володин.
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Кроме того, председатель ГД отметил, что диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов Франции и Германии.
"Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева", - добавил он.
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", - заключил Володин.
Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукГосдума РФВерховная Рада УкраиныВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
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