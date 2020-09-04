https://ria.ru/20200904/ukraina-1576799763.html

Володин прокомментировал дело против депутатов Рады за поездку в Россию

Уголовное дело против украинских парламентариев из-за встречи с депутатами Госдумы — это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

2020-09-04T19:50

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

госдума рф

верховная рада украины

вячеслав володин

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело против украинских парламентариев из-за встречи с депутатами <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> — это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать диалог, считает председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> возбудило уголовное дело по статье "госизмена" из-за поездки депутатов партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" в Москву в марте, в том числе главы ее политсовета <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Медведчука</a>."Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать – в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента (Украины <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимира</a>) Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Он напомнил, что темой встречи депутатов Госдумы с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата. Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву, по мнению Володина, был мужественный и ответственный шаг, так как они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений."Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт", - подчеркнул Володин.Кроме того, председатель ГД отметил, что диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева", - добавил он."Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе", - заключил Володин.Медведчук неоднократно проводил встречи с руководством России. Стороны, в частности, обсуждали поставки газа на Украину. Визиты в Москву вызывают недовольство националистов и украинских политиков. Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств одного из визитов Медведчука в РФ по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

https://ria.ru/20200904/ukraina-1576786814.html

https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

https://ria.ru/20200818/1575927234.html

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, госдума рф, верховная рада украины, вячеслав володин, украина, в мире