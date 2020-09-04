https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Суд в Твери приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:28
2020-09-04T15:28
2020-09-04T15:28
тверь
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей, сообщила прокуратура региона в пятницу.Инцидент произошел в июне, когда 34-летний глава семьи, его супруга и дети возвращались с прогулки."По пути домой между супругами возник конфликт. Позднее, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, мужчина на почве сильного алкогольного опьянения на глазах у своих малолетних детей начал избивать жену, а затем нанес ей более 10 ударов находящимся при нем бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.Мужчину судили по обвинению в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью… с применением предмета, используемого в качестве оружия"."Суд… назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20191115/1560982923.html
Ольга Занкова
чего так мало? Зверь
39
Козьма ПРУТКОВ.
Это Дурдом, а не правосудие. Почему так? Он что, крутой чиновник или олигарх, за что такое снисхождение?
35
12
тверь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости.
Суд в Твери
приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей, сообщила прокуратура региона в пятницу.
Инцидент произошел в июне, когда 34-летний глава семьи, его супруга и дети возвращались с прогулки.
"По пути домой между супругами возник конфликт. Позднее, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, мужчина на почве сильного алкогольного опьянения на глазах у своих малолетних детей начал избивать жену, а затем нанес ей более 10 ударов находящимся при нем бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.
Мужчину судили по обвинению в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью… с применением предмета, используемого в качестве оружия".
"Суд… назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.