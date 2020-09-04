https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены

Суд в Твери приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:28

2020-09-04T15:28

2020-09-04T15:28

тверь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b44391debbc1754ce9688e605cdb4639.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a> приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей, сообщила прокуратура региона в пятницу.Инцидент произошел в июне, когда 34-летний глава семьи, его супруга и дети возвращались с прогулки."По пути домой между супругами возник конфликт. Позднее, находясь в подъезде многоквартирного жилого дома, мужчина на почве сильного алкогольного опьянения на глазах у своих малолетних детей начал избивать жену, а затем нанес ей более 10 ударов находящимся при нем бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести", - говорится в сообщении.Мужчину судили по обвинению в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью… с применением предмета, используемого в качестве оружия"."Суд… назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20191115/1560982923.html

Ольга Занкова чего так мало? Зверь 39

Козьма ПРУТКОВ. Это Дурдом, а не правосудие. Почему так? Он что, крутой чиновник или олигарх, за что такое снисхождение? 35

12

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, происшествия