https://ria.ru/20200904/turizm-1576716222.html

Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:07

2020-09-04T08:07

2020-09-04T08:07

туризм

россия

русское географическое общество

сергей шойгу

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах в Саяны, летом сплавляться по рекам или на <a href="http://ria.ru/location_SHantarskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Шантарских островах</a> наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене.По его словам, также покататься на лыжах можно в национальном парке "Зигальга" и природном парке "Ергаки", где девять месяцев в году лежит снег и очень комфортный, не такой суровый климат, как чуть выше в горах.Он добавил, что в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> такого не увидеть, поскольку весна там — "это лютики-подснежники"."А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит", - отметил президент РГО.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/otdykh-1576715095.html

Лысый Кучерявый Это конечно здорово, только дедушка с мальчиком Димой, оставили денех только на макарошки. Ну а если у Шойгу есть время и бабосы, чтобы путешествовать по европке и любоваться красотами России, то он молодец 30

Еша Нанасов Никто и не спорит, только очень дорого. Неподъёмно дорого. Надеюсь, мои дети будут жить лучше и смогут себе позволить увидеть и Камчатку, и Саяны, и Енисей - то, о чем я могу только мечтать. 24

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русское географическое общество, сергей шойгу, общество