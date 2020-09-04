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Туризм
https://ria.ru/20200904/turizm-1576716222.html
Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:07
2020-09-04T08:07
туризм
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах в Саяны, летом сплавляться по рекам или на <a href="http://ria.ru/location_SHantarskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Шантарских островах</a> наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене.По его словам, также покататься на лыжах можно в национальном парке "Зигальга" и природном парке "Ергаки", где девять месяцев в году лежит снег и очень комфортный, не такой суровый климат, как чуть выше в горах.Он добавил, что в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> такого не увидеть, поскольку весна там — "это лютики-подснежники"."А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит", - отметил президент РГО.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/otdykh-1576715095.html
Это конечно здорово, только дедушка с мальчиком Димой, оставили денех только на макарошки. Ну а если у Шойгу есть время и бабосы, чтобы путешествовать по европке и любоваться красотами России, то он молодец
30
Никто и не спорит, только очень дорого. Неподъёмно дорого. Надеюсь, мои дети будут жить лучше и смогут себе позволить увидеть и Камчатку, и Саяны, и Енисей - то, о чем я могу только мечтать.
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РИА Новости
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60
россия, русское географическое общество, сергей шойгу, общество

Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России

08:07 04.09.2020
5980
© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах в Саяны, летом сплавляться по рекам или на Шантарских островах наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене.

"Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".

По его словам, также покататься на лыжах можно в национальном парке "Зигальга" и природном парке "Ергаки", где девять месяцев в году лежит снег и очень комфортный, не такой суровый климат, как чуть выше в горах.
"Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво", - рассказал Шойгу.
Он добавил, что в Европе такого не увидеть, поскольку весна там — "это лютики-подснежники".
"А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит", - отметил президент РГО.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
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8850037
Обсудить 11
ТуризмРоссияРусское географическое обществоСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
Это конечно здорово, только дедушка с мальчиком Димой, оставили денех только на макарошки. Ну а если у Шойгу есть время и бабосы, чтобы путешествовать по европке и любоваться красотами России, то он молодец
4 сентября, 08:33
ЛКЛысый Кучерявый
16101012
Никто и не спорит, только очень дорого. Неподъёмно дорого. Надеюсь, мои дети будут жить лучше и смогут себе позволить увидеть и Камчатку, и Саяны, и Енисей - то, о чем я могу только мечтать.
4 сентября, 08:58
ЕНЕша Нанасов
1520601
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