https://ria.ru/20200904/tsukerberg-1576784228.html

Цукерберг рассказал о возможных беспорядках после выборов в США

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью изданию Axios, что в США в период между днем президентских выборов и объявлением результатов могут... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:26

2020-09-04T15:26

2020-09-04T15:26

дональд трамп

джо байден

марк цукерберг

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92250/38/922503821_0:77:2841:1675_1400x0_80_0_0_406ba5b95d92004f174570ab7e39bed6.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава компании Facebook <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марк Цукерберг</a> заявил в интервью изданию <a href="https://www.axios.com/" target="_blank">Axios</a>, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в период между днем президентских выборов и объявлением результатов могут начаться беспорядки.Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Цукерберг пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.В июне Цукерберг сообщил, что Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы. Впоследствии Facebook и принадлежащая ей компания Instagram запустили онлайн-информационный центр, позволяющий пользователям в США найти информацию о предстоящих президентских выборах и помочь в борьбе с ложной информацией о голосовании.На грядущих выборах действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20200904/bayden-1576714980.html

https://ria.ru/20191229/1562975745.html

7

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, марк цукерберг, сша, в мире