Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/tsukerberg-1576784228.html
Цукерберг рассказал о возможных беспорядках после выборов в США
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью изданию Axios, что в США в период между днем президентских выборов и объявлением результатов могут... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:26
2020-09-04T15:26
дональд трамп
джо байден
марк цукерберг
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92250/38/922503821_0:77:2841:1675_1400x0_80_0_0_406ba5b95d92004f174570ab7e39bed6.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава компании Facebook <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марк Цукерберг</a> заявил в интервью изданию <a href="https://www.axios.com/" target="_blank">Axios</a>, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в период между днем президентских выборов и объявлением результатов могут начаться беспорядки.Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Цукерберг пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.В июне Цукерберг сообщил, что Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы. Впоследствии Facebook и принадлежащая ей компания Instagram запустили онлайн-информационный центр, позволяющий пользователям в США найти информацию о предстоящих президентских выборах и помочь в борьбе с ложной информацией о голосовании.На грядущих выборах действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
https://ria.ru/20200904/bayden-1576714980.html
https://ria.ru/20191229/1562975745.html
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/92250/38/922503821_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_3ba50188c5f520eeedfdbbb1b820860d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, марк цукерберг, сша, в мире

Цукерберг рассказал о возможных беспорядках после выборов в США

15:26 04.09.2020
1027
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью изданию Axios, что в США в период между днем президентских выборов и объявлением результатов могут начаться беспорядки.
"Мы можем не узнать итоговый результат в ночь выборов. Одна из тех вещей, которую нам и другим медиа пора начать делать - готовить население к тому, что нет ничего незаконного в том, что в этих выборах подсчет голосов займет несколько дней или недель ... Существует повышенный риск того, что начнутся гражданские беспорядки в период между голосованием и объявлением результатов или после него, и я думаю, мы должны делать все возможное, чтобы уменьшить шансы того, что начнутся беспорядки и насилие после этих выборов", - заявил Цукерберг.
Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Facebook также разрабатывает ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В частности, сеть будет маркировать содержание, "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности или обсуждение легитимности методов голосования". Цукерберг пообещал, что если кандидат или штаб попытается заявить о своей победе до появления результатов, соцсеть маркирует этот пост сообщением о том, что официальных результатов еще нет.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 05:34
Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета
В июне Цукерберг сообщил, что Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы. Впоследствии Facebook и принадлежащая ей компания Instagram запустили онлайн-информационный центр, позволяющий пользователям в США найти информацию о предстоящих президентских выборах и помочь в борьбе с ложной информацией о голосовании.
На грядущих выборах действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
Пара в костюмах на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.12.2019
29 декабря 2019, 08:00
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
13330101
Обсудить 7
Дональд ТрампДжо БайденМарк ЦукербергСШАВ мире
Рекомендуем
Американский рэпер и певец Silento
Пытавшийся найти свою девушку рэпер напал на людей с топором
Машина полиции в США
В Кливленде застрелили полицейского
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
Работа нефтяных станков - качалок
Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
В Белоруссии заявили о беспрецедентном давлении со стороны Запада
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Планета Земля
Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Кот Степан
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Алексей Навальный
МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния