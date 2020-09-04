https://ria.ru/20200904/triumf-1576705310.html
В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:34
2020-09-04T07:34
2020-09-04T07:35
культура
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и ментальное, сообщили в пресс-службе. Участники проекта использовали разные средства для анализа сна и рассматривали тему с нескольких сторон.Так, Атанолий Акуе обратился к традиции толкования сновидений, Евгения Воронова и Екатерина Царева исследовали пограничное состояние между сном и явью как параноидальное ощущение потери связи с реальностью. У Кристины Аксентовой воспоминания из прошлого и сны меняются местами, у Александра Дашевского, наоборот, видения будущего проступают, словно навязчивый сон. Переосмыслению подверглись состояния <em>déjà vu </em>(Кирилл Басалаев)<em>,</em> а также запись сновидений (Анка Ахалая, Юлия Вирко). Художники создали мир фантастических образов (Анна Андржиевская, crocodilePOWER, Рома Peeks), ночных кошмаров (Синий суп, Чарли Айсо) и дрейфующих грез (Александр Бродский, Андрей Бергер, Юнген Чон).Куратор проекта: Полина Могилина. Выставка открыта для посещения с 4 по 7 сентября. Вход по предварительной регистрации на <a href="https://www.triumph.gallery/awaveofdreams" target="_blank">сайте</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и ментальное, сообщили в пресс-службе.
"Экспозиция устроена таким образом, чтобы передать зрителю те ощущения, которые обычно принадлежат миру снов. Пространство выставки — зона, в которой объективная реальность утрачивает свою императивность, уступая место наваждению", — говорится в сообщении.
Участники проекта использовали разные средства для анализа сна и рассматривали тему с нескольких сторон.
Так, Атанолий Акуе обратился к традиции толкования сновидений, Евгения Воронова и Екатерина Царева исследовали пограничное состояние между сном и явью как параноидальное ощущение потери связи с реальностью. У Кристины Аксентовой воспоминания из прошлого и сны меняются местами, у Александра Дашевского, наоборот, видения будущего проступают, словно навязчивый сон.
Переосмыслению подверглись состояния déjà vu (Кирилл Басалаев), а также запись сновидений (Анка Ахалая, Юлия Вирко).
Художники создали мир фантастических образов (Анна Андржиевская, crocodilePOWER, Рома Peeks), ночных кошмаров (Синий суп, Чарли Айсо) и дрейфующих грез (Александр Бродский, Андрей Бергер, Юнген Чон).
Куратор проекта: Полина Могилина. Выставка открыта для посещения с 4 по 7 сентября. Вход по предварительной регистрации на сайте
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