https://ria.ru/20200904/triumf-1576705310.html

В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"

В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:34

2020-09-04T07:34

2020-09-04T07:35

культура

новости культуры

музеи

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости</strong>. В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и ментальное, сообщили в пресс-службе. Участники проекта использовали разные средства для анализа сна и рассматривали тему с нескольких сторон.Так, Атанолий Акуе обратился к традиции толкования сновидений, Евгения Воронова и Екатерина Царева исследовали пограничное состояние между сном и явью как параноидальное ощущение потери связи с реальностью. У Кристины Аксентовой воспоминания из прошлого и сны меняются местами, у Александра Дашевского, наоборот, видения будущего проступают, словно навязчивый сон. Переосмыслению подверглись состояния <em>déjà vu </em>(Кирилл Басалаев)<em>,</em> а также запись сновидений (Анка Ахалая, Юлия Вирко). Художники создали мир фантастических образов (Анна Андржиевская, crocodilePOWER, Рома Peeks), ночных кошмаров (Синий суп, Чарли Айсо) и дрейфующих грез (Александр Бродский, Андрей Бергер, Юнген Чон).Куратор проекта: Полина Могилина. Выставка открыта для посещения с 4 по 7 сентября. Вход по предварительной регистрации на <a href="https://www.triumph.gallery/awaveofdreams" target="_blank">сайте</a>.

https://ria.ru/20200619/1573063392.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи