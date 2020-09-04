https://ria.ru/20200904/tramp-1576804350.html
Трамп похвастался поддержкой полицейских
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:04
2020-09-04T22:04
2020-09-04T22:04
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах.Трамп с подписью "большая честь для меня" ретвитнул сообщение ордена в Twitter, которое гласит, что "от имени 355 тысяч членов Ордена полицейского братства мы с гордостью высказываем свою поддержку Дональду Трампу на выборах президента".В пятницу телеканал Fox News сообщил, что 175 правоохранителей, как действующих, так и уже вышедших в отставку, поддержали кандидата от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. По данным телеканала, среди них бывшие шерифы, бывшие прокуроры штатов и действующие американские прокуроры.Орден полицейского братства является одним из крупнейших полицейских профсоюзов США.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире