https://ria.ru/20200904/tramp-1576804350.html

Трамп похвастался поддержкой полицейских

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:04

2020-09-04T22:04

2020-09-04T22:04

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил, что 355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили ему свою поддержку на предстоящих президентских выборах.Трамп с подписью "большая честь для меня" ретвитнул сообщение ордена в Twitter, которое гласит, что "от имени 355 тысяч членов Ордена полицейского братства мы с гордостью высказываем свою поддержку Дональду Трампу на выборах президента".В пятницу телеканал Fox News сообщил, что 175 правоохранителей, как действующих, так и уже вышедших в отставку, поддержали кандидата от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. По данным телеканала, среди них бывшие шерифы, бывшие прокуроры штатов и действующие американские прокуроры.Орден полицейского братства является одним из крупнейших полицейских профсоюзов США.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире