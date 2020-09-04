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Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
Сфера торговли и услуг в Москве в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:22
2020-09-04T12:38
москва
сергей собянин
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Сфера торговли и услуг в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Ранее он также сообщил, что на докризисный уровень вышла промышленность в Москве, стройка - на уровень, сопоставимый с докризисным.До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил Сергей Собянин.В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин отметил, что восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой.
https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html
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москва, сергей собянин, экономика

Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень

12:22 04.09.2020 (обновлено: 12:38 04.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ ТЦ
В ТЦ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сфера торговли и услуг в Москве в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень", — сказал мэр на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Ранее он также сообщил, что на докризисный уровень вышла промышленность в Москве, стройка - на уровень, сопоставимый с докризисным.
До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил Сергей Собянин.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин отметил, что восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой.
"Но я думаю, что все-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены. Будет во многом зависеть, конечно, от эпидемиологической ситуации, которая будет и в стране, и в городе", - сказал Собянин.
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