https://ria.ru/20200904/torgovlya-1576742111.html

Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень

Сфера торговли и услуг в Москве в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:22

2020-09-04T12:22

2020-09-04T12:38

москва

сергей собянин

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Сфера торговли и услуг в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в целом вышла на докризисный уровень, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Ранее он также сообщил, что на докризисный уровень вышла промышленность в Москве, стройка - на уровень, сопоставимый с докризисным.До конца года основные проблемы в торговле в Москве будут решены, это будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил Сергей Собянин.В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин отметил, что восстановление идет быстрее, чем ожидалось. При этом он обратил внимание на "огромное количество проблем" в целом ряде предприятий: в дистанционной торговле, мелкооптовой.

https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, экономика