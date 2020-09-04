https://ria.ru/20200904/topol-1576725409.html

Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"

Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:18

2020-09-04T11:18

2020-09-04T13:13

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

роскосмос

безопасность

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", размещенных на <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html" target="_blank">сайте</a> госзакупок.В настоящее время <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> перевооружаются с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". В декабре 2015 года командующий РВСН генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Karakaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Каракаев</a> заявлял, что "Тополя" планируется использовать на вооружении до "рубежа 2021 года".Отмечается, что работы должны быть закончены до 30 ноября 2022 года, на них планируется выделить 170,1 миллиона рублей.Мобильный ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение в 1988 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/oruzhie-1576263630.html

Damir Aliev зачем их уничтожать? уничтожьте вместе с ними хотя бы Гуам или Окинаву 114

Mar Nightmare Могли бы и оставить пока для прекрытия тех мест, куда новая техника ещё не скоро доползёт. Ну или расширить прикрытие. Кашу маслом... 73

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос, безопасность