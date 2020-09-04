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https://ria.ru/20200904/topol-1576725409.html
Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"
Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:18
2020-09-04T13:13
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
безопасность
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", размещенных на <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html" target="_blank">сайте</a> госзакупок.В настоящее время <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> перевооружаются с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". В декабре 2015 года командующий РВСН генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Karakaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Каракаев</a> заявлял, что "Тополя" планируется использовать на вооружении до "рубежа 2021 года".Отмечается, что работы должны быть закончены до 30 ноября 2022 года, на них планируется выделить 170,1 миллиона рублей.Мобильный ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение в 1988 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/oruzhie-1576263630.html
зачем их уничтожать? уничтожьте вместе с ними хотя бы Гуам или Окинаву
114
Могли бы и оставить пока для прекрытия тех мест, куда новая техника ещё не скоро доползёт. Ну или расширить прикрытие. Кашу маслом...
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сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, роскосмос, безопасность

Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"

11:18 04.09.2020 (обновлено: 13:13 04.09.2020)
11360
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПусковая установка "Тополь"
Пусковая установка Тополь - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пусковая установка "Тополь". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ликвидацию 18 межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" планируется осуществить к концу 2022 года, на работы намечается потратить 170 миллионов рублей, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
В настоящее время РВСН перевооружаются с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". В декабре 2015 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что "Тополя" планируется использовать на вооружении до "рубежа 2021 года".
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"Результаты выполняемых работ (оказываемых услуг): ликвидация 18 межконтинентальных баллистических ракет РС-12М ("Тополь". — Прим. ред.)", — говорится в материалах на сайте госзакупок.

Отмечается, что работы должны быть закончены до 30 ноября 2022 года, на них планируется выделить 170,1 миллиона рублей.
Мобильный ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение в 1988 году.
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Обсудить 38
Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияРоскосмосБезопасность
Популярные комментарии
зачем их уничтожать? уничтожьте вместе с ними хотя бы Гуам или Окинаву
4 сентября, 11:31
Damir AlievDamir Aliev
601901214
Могли бы и оставить пока для прекрытия тех мест, куда новая техника ещё не скоро доползёт. Ну или расширить прикрытие. Кашу маслом...
4 сентября, 11:25
Mar NightmareMar Nightmare
6115105
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