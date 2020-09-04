Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/terakt-1576769915.html
В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:42
2020-09-04T13:27
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576746558_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ca204d9d680bd0ed8478a9df65fe6622.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярском крае</a> подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Minusinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Минусинского района</a>. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ.
2020-09-04T12:42
true
PT0M21S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576746558_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ec4180aa1a9125bdee52fc581bcb8739.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия

В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка

12:42 04.09.2020 (обновлено: 13:27 04.09.2020)
7625
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.
По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:11
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.
Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.
С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.
2134242
Обсудить 1
Россия
Рекомендуем
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Скала Чертовка на острове Итуруп
Японцы возмутились архивными фотографиями Курильских островов
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок"
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Алексей Навальный
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Невеста
Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных "сволочах"
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
Омский врач рассказал об отсутствии токсикантов в организме Навального
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния