https://ria.ru/20200904/terakt-1576769915.html
В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:42
2020-09-04T12:42
2020-09-04T13:27
россия
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">Красноярском крае</a> подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете.По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Minusinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Минусинского района</a>. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он уже признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.Ранее сотрудники спецслужб задержали 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.С начала года силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на школы и колледжи — в <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Костроме</a>, <a href="http://ria.ru/location_Snezhinsk/" target="_blank" data-auto="true">Снежинске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>. Всем задержанным было меньше 20 лет.
https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ.
2020-09-04T12:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия