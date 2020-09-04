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Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
Наибольший риск использования телефона на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:17
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мобильный телефон
синергия
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Наибольший риск использования <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефона</a> на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200904/831985429.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Статистика показывает, что в группе риска молодые люди от 15 до 20 лет.
РИА Новости
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мобильный телефон, синергия, общество

Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу

03:17 04.09.2020 (обновлено: 11:03 04.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске идет по улице
Девушка в защитной маске идет по улице - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске идет по улице. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Наибольший риск использования телефона на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал агентству "Прайм" директор института IT Университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Самый худший сценарий — люди увлекаются гаджетами и попадают под машину, если мы берем самый негативный случай. Или бывает, что человек идет по тротуару и врезается в столб", — говорит эксперт.
Статистика показывает, что в группе риска молодые люди от 15 до 20 лет.
333743021
Мобильный телефонСинергияОбщество
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