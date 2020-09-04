https://ria.ru/20200904/telefon-1576714291.html
Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
Наибольший риск использования телефона на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:17
2020-09-04T03:17
2020-09-04T11:03
мобильный телефон
синергия
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Наибольший риск использования <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефона</a> на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность дорожно-транспортных происшествий, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200904/831985429.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Статистика показывает, что в группе риска молодые люди от 15 до 20 лет.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильный телефон, синергия, общество