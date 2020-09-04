https://ria.ru/20200904/tayfun-1576731421.html
Приморье готовится к новому тайфуну, заявил губернатор
Подготовку к новому тайфуну начали в Приморье, главная задача - восстановление энергоснабжения региона, сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:15
2020-09-04T12:15
2020-09-04T16:39
тайфун "майсак"
олег кожемяко
шкотовский район
владивосток
артем
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Подготовку к новому тайфуну начали в Приморье, главная задача - восстановление энергоснабжения региона, сказал губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды.Он также добавил, что важно предупредить людей, чтобы они во время тайфуна реже выходили на улицу.Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 7-8 сентября распространили спасатели в Приморье, ожидается ураганный ветер до 32 метров в секунду, высота волн до 4 метров и подъем воды до 2,5 метра.Уточняется, что ночью 8 сентября по заливу Петра Великого, а также к югу района Поворотный – Золотой ожидается высота волн до 4 метров, в портах южного побережья подъём уровня моря вероятен до критических отметок, информирует ведомство.Спасатели отмечают, что в южной и юго-западной части края ожидается формирование новых дождевых паводков с резкими подъёмами уровня воды от 0,7 до 2,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы: Октябрьский, Хасанский, Уссурийский, Ханкайский и Пограничный.Прогнозируется увеличение числа ДТП на трассах местного и федерального (А-370) значения, подмыв опор мостов, подтопления и размывы дорожного полотна, подтопления хозяйственных построек в низинах, аварии на ЛЭП.ГУМЧС РФ по региону рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов. Владельцам маломерных судов советуют не выходить в море, а гражданам - воздержаться от купания.Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200904/pozhar-1576716706.html
https://realty.ria.ru/20200903/uragan-1576666760.html
шкотовский район
владивосток
артем
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайфун "майсак", олег кожемяко, шкотовский район, владивосток, артем, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости.
Подготовку к новому тайфуну начали в Приморье, главная задача - восстановление энергоснабжения региона, сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко
в эфире телеканала "Россия 24
".
Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке
, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме
и Владивостоке
. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района
также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды.
"Работаем уже сейчас по подготовке ко второму тайфуну, который пройдет 7, 8 числа (сентября), также на территориях южных районов Приморья... Главная задача сейчас - восстановить энергоснабжение, дать возможность подготовиться людям", - отметил Кожемяко.
Он также добавил, что важно предупредить людей, чтобы они во время тайфуна реже выходили на улицу.
Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 7-8 сентября распространили спасатели в Приморье, ожидается ураганный ветер до 32 метров в секунду, высота волн до 4 метров и подъем воды до 2,5 метра.
"Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении... На период с 7 по 8 сентября в Приморском крае ожидается влияние тайфуна "Хайшен", который пройдёт по той же траектории, что и предыдущий тайфун "Майсак", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ночью 8 сентября по заливу Петра Великого, а также к югу района Поворотный – Золотой ожидается высота волн до 4 метров, в портах южного побережья подъём уровня моря вероятен до критических отметок, информирует ведомство.
Спасатели отмечают, что в южной и юго-западной части края ожидается формирование новых дождевых паводков с резкими подъёмами уровня воды от 0,7 до 2,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы: Октябрьский, Хасанский, Уссурийский, Ханкайский и Пограничный.
Прогнозируется увеличение числа ДТП на трассах местного и федерального (А-370) значения, подмыв опор мостов, подтопления и размывы дорожного полотна, подтопления хозяйственных построек в низинах, аварии на ЛЭП.
ГУМЧС РФ по региону рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов. Владельцам маломерных судов советуют не выходить в море, а гражданам - воздержаться от купания.
Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии 55 человек. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.