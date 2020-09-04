Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/tayfun-1576715026.html
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Бушующий в Приморье тайфун "Майсак" унес жизни еще двух человек. Это случилось в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34". РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T05:59
2020-09-04T08:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шкотовский район
владивосток
тайфун
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/98/1559699825_0:30:1894:1095_1400x0_80_0_0_f33067d6191994c047faf478b62e2919.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости.</strong> Бушующий в Приморье тайфун "Майсак" унес жизни еще двух человек. Это случилось в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34".Ранее один человек погиб в селе Лукьяновка <u><a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/">Шкотовского района</a></u>. Общее число жертв выросло до трех.По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23:25 (16:25 мск) в бухте Тепляковского. На борту плавкрана, который принадлежит ПАО "Славянский судоремонтный завод", находились девять членов экипажа.В региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РИА Новости рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась. Началась проверка.Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> (там ввели режим ЧС муниципального характера), в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыли.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/uragan-1576687218.html
1
россия
шкотовский район
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155969/98/1559699825_45:0:1729:1263_1400x0_80_0_0_08e2c533cc049eb46c129b22d5458418.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шкотовский район, владивосток, тайфун, происшествия

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

05:59 04.09.2020 (обновлено: 08:48 04.09.2020)
21183
© AP Photo / Toru HanaiТайфун "Хагибис" в Японии. 12 октября 2019
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Toru Hanai
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Бушующий в Приморье тайфун "Майсак" унес жизни еще двух человек. Это случилось в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34".
Ранее один человек погиб в селе Лукьяновка Шкотовского района. Общее число жертв выросло до трех.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23:25 (16:25 мск) в бухте Тепляковского. На борту плавкрана, который принадлежит ПАО "Славянский судоремонтный завод", находились девять членов экипажа.

"В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует", — сообщили в прокуратуре.

В региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась. Началась проверка.
Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в Находке (там ввели режим ЧС муниципального характера), в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.
Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыли.
Последствия урагана во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:37
Падают краны и контейнеры с фур. Владивосток накрыл мощный ураган
4314123614
Обсудить 1
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шкотовский районВладивостоктайфунПроисшествия
Рекомендуем
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада
В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
Новорожденный
СМИ выяснили, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Люди переходят дорогу в районе Киевского вокзала в Москве
Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
Автомобиль въехал в участников акции Black Lives Matter в Нью-Йорке
В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих
Остров Пасхи
Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта Ивана Сычева
В Ростове-на-Дону фельдшер-"зомби" пугал прохожих
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Ящик для голосования в Майами, США
Избиратели под прикрытием: США обречены на "кровавый ноябрь"
Митинг против открытия школ в Нью-Йорке, США
Коронавирус убивает Нью-Йорк. Что будет с главным мегаполисом Америки
Алексей Тороп
Экс-сотрудника прокуратуры обвинили в убийстве девушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния