https://ria.ru/20200904/tayfun-1576715026.html

В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

Бушующий в Приморье тайфун "Майсак" унес жизни еще двух человек. Это случилось в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34". РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T05:59

2020-09-04T05:59

2020-09-04T08:48

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шкотовский район

владивосток

тайфун

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/98/1559699825_0:30:1894:1095_1400x0_80_0_0_f33067d6191994c047faf478b62e2919.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости.</strong> Бушующий в Приморье тайфун "Майсак" унес жизни еще двух человек. Это случилось в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34".Ранее один человек погиб в селе Лукьяновка <u><a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/">Шкотовского района</a></u>. Общее число жертв выросло до трех.По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23:25 (16:25 мск) в бухте Тепляковского. На борту плавкрана, который принадлежит ПАО "Славянский судоремонтный завод", находились девять членов экипажа.В региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РИА Новости рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась. Началась проверка.Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> (там ввели режим ЧС муниципального характера), в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский закрыли.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/uragan-1576687218.html

1

россия

шкотовский район

владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шкотовский район, владивосток, тайфун, происшествия