Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
10:42 04.09.2020 (обновлено: 10:43 04.09.2020)
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Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта. Архивное фото
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами – гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении по итогам заседания правительства.
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Пресс-служба кабмина отмечала, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии. Ранее правительство РФ обсуждало возможные варианты расширения действия такой системы.
Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.
Кроме того, правительство по итогам заседания приняло к сведению доклад министра финансов Антона Силуанова об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года.
"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года и направить его в Государственную Думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", - также говорится в сообщении.
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