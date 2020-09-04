https://ria.ru/20200904/taxfree-1576721183.html

Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС

Правительство РФ одобрило компенсацию налога, уплаченного гражданами иностранных государств в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:42

2020-09-04T10:42

2020-09-04T10:43

евразийский экономический союз

антон силуанов

совет федерации рф

госдума рф

счетная палата рф

москва

красногорск

сочи

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило компенсацию налога, уплаченного гражданами иностранных государств в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>), сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Пресс-служба кабмина отмечала, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии. Ранее правительство РФ обсуждало возможные варианты расширения действия такой системы.Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорске</a> и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.Кроме того, правительство по итогам заседания приняло к сведению доклад министра финансов Антона Силуанова об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года."Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года и направить его в Государственную Думу, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> и Счётную палату Российской Федерации", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200902/tabak-1576612557.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905615.html

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москва

красногорск

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, антон силуанов, совет федерации рф, госдума рф, счетная палата рф, москва, красногорск, сочи, экономика