https://ria.ru/20200904/svadba-1576772825.html

Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок

В городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте Newsflare. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:13

2020-09-04T13:13

2020-09-04T15:54

вэньчжоу

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Wenzhou/" target="_blank" data-auto="true">Вэньчжоу</a> на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте <a href="https://www.newsflare.com/" target="_blank">Newsflare</a>.По имеющимся данным, жениха и невесту смыло в море 2 сентября, когда они хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна унесла фотографа и визажиста.Девушку и визажиста нашли мертвыми, а фотограф числится пропавшим. Что стало с женихом, агентство не уточняет.

https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html

kotofej А фотик то нашли??? Там наверное прикольные кадры вышли... (сарказм) 39

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вэньчжоу

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэньчжоу, китай, в мире