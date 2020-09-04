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Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
В городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте Newsflare. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:13
2020-09-04T15:54
вэньчжоу
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>В городе <a href="http://ria.ru/location_Wenzhou/" target="_blank" data-auto="true">Вэньчжоу</a> на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте <a href="https://www.newsflare.com/" target="_blank">Newsflare</a>.По имеющимся данным, жениха и невесту смыло в море 2 сентября, когда они хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна унесла фотографа и визажиста.Девушку и визажиста нашли мертвыми, а фотограф числится пропавшим. Что стало с женихом, агентство не уточняет.
https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html
А фотик то нашли??? Там наверное прикольные кадры вышли... (сарказм)
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вэньчжоу
китай
РИА Новости
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РИА Новости
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вэньчжоу, китай, в мире

Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок

13:13 04.09.2020 (обновлено: 15:54 04.09.2020)
92370
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В городе Вэньчжоу на востоке Китая несколько человек погибли на съемках собственной свадьбы. Видео инцидента опубликовано на сайте Newsflare.
По имеющимся данным, жениха и невесту смыло в море 2 сентября, когда они хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна унесла фотографа и визажиста.
Девушку и визажиста нашли мертвыми, а фотограф числится пропавшим. Что стало с женихом, агентство не уточняет.
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:25
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
2027363231134
Обсудить 7
ВэньчжоуКитайВ мире
Популярные комментарии
А фотик то нашли??? Там наверное прикольные кадры вышли... (сарказм)
4 сентября, 13:43
kkotofej
1905519
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