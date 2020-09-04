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В Канаде в жилом доме нашли пять трупов
Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция Онтарио, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:41
2020-09-04T17:41
2020-09-04T17:41
онтарио
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция <a href="http://ria.ru/location_Ontario/" target="_blank" data-auto="true">Онтарио</a>, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает местный телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news" target="_blank">CBC</a> со ссылкой на правоохранительные органы.Как заявил официальный представитель полиции Джордж Тадос, сотрудники правоохранительных органов прибыли на сообщения о стрельбе в жилой дом в ночь на пятницу по местному времени. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали двое мужчин, один женщина и двое подростков. Еще одна женщина получила ранения в ногу, она направлена в больницу. Полиция предполагает, что человек, устроивший стрельбу, погиб.По сообщениям соседей, в доме, где произошла стрельба, проживала пара учителей, у них было четверо детей. Полиция проводит расследование инцидента, на месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты. Как сообщил Тадос, угрозы общественности нет.
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онтарио
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
онтарио, в мире
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция Онтарио
, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает местный телеканал CBC
со ссылкой на правоохранительные органы.
Как заявил официальный представитель полиции Джордж Тадос, сотрудники правоохранительных органов прибыли на сообщения о стрельбе в жилой дом в ночь на пятницу по местному времени. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали двое мужчин, один женщина и двое подростков. Еще одна женщина получила ранения в ногу, она направлена в больницу. Полиция предполагает, что человек, устроивший стрельбу, погиб.
По сообщениям соседей, в доме, где произошла стрельба, проживала пара учителей, у них было четверо детей. Полиция проводит расследование инцидента, на месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты. Как сообщил Тадос, угрозы общественности нет.