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В Канаде в жилом доме нашли пять трупов
Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция Онтарио, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:41
2020-09-04T17:41
онтарио
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция <a href="http://ria.ru/location_Ontario/" target="_blank" data-auto="true">Онтарио</a>, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает местный телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news" target="_blank">CBC</a> со ссылкой на правоохранительные органы.Как заявил официальный представитель полиции Джордж Тадос, сотрудники правоохранительных органов прибыли на сообщения о стрельбе в жилой дом в ночь на пятницу по местному времени. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали двое мужчин, один женщина и двое подростков. Еще одна женщина получила ранения в ногу, она направлена в больницу. Полиция предполагает, что человек, устроивший стрельбу, погиб.По сообщениям соседей, в доме, где произошла стрельба, проживала пара учителей, у них было четверо детей. Полиция проводит расследование инцидента, на месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты. Как сообщил Тадос, угрозы общественности нет.
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онтарио
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
онтарио, в мире

В Канаде в жилом доме нашли пять трупов

17:41 04.09.2020
2465
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стрельба произошла в одном из жилых домов канадского города Ошава, провинция Онтарио, прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых погибших, сообщает местный телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.
Как заявил официальный представитель полиции Джордж Тадос, сотрудники правоохранительных органов прибыли на сообщения о стрельбе в жилой дом в ночь на пятницу по местному времени. По предварительным данным, жертвами стрельбы стали двое мужчин, один женщина и двое подростков. Еще одна женщина получила ранения в ногу, она направлена в больницу. Полиция предполагает, что человек, устроивший стрельбу, погиб.
По сообщениям соседей, в доме, где произошла стрельба, проживала пара учителей, у них было четверо детей. Полиция проводит расследование инцидента, на месте происшествия работают судебно-медицинские эксперты. Как сообщил Тадос, угрозы общественности нет.
134121744
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ОнтариоВ мире
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