https://ria.ru/20200904/strelba-1576783527.html

В Кливленде застрелили полицейского

Неизвестный застрелил сотрудника полиции американского города Кливленд (штат Огайо), говорится в заявлении местных правоохранителей. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:17

2020-09-04T15:17

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

кливленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный застрелил сотрудника полиции американского города <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленд</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a>), говорится в заявлении местных правоохранителей."Третьего сентября 2020 года приблизительно в 22.00 сотрудника полиции Кливленда застрелили при исполнении служебных обязанностей", - сообщила полиция города в Twitter.Местный телеканал <a href="https://www.news5cleveland.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">News 5 Cleveland</a> указывает, что полицейского доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Также на месте происшествия умер еще один человек, но это не стрелок. Личность подозреваемого в убийстве пока не установлена.По словам главы полиции Кливленда Кэлвина Уильямса, погибший полицейский Джеймс Скернивитц был опытным сотрудником и прослужил в правоохранительных органах около 25 лет.

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

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кливленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кливленд, сша, в мире