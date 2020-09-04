https://ria.ru/20200904/strelba-1576783527.html
В Кливленде застрелили полицейского
Неизвестный застрелил сотрудника полиции американского города Кливленд (штат Огайо), говорится в заявлении местных правоохранителей. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:17
2020-09-04T15:17
2020-09-04T15:17
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
кливленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Неизвестный застрелил сотрудника полиции американского города <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленд</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a>), говорится в заявлении местных правоохранителей."Третьего сентября 2020 года приблизительно в 22.00 сотрудника полиции Кливленда застрелили при исполнении служебных обязанностей", - сообщила полиция города в Twitter.Местный телеканал <a href="https://www.news5cleveland.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">News 5 Cleveland</a> указывает, что полицейского доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Также на месте происшествия умер еще один человек, но это не стрелок. Личность подозреваемого в убийстве пока не установлена.По словам главы полиции Кливленда Кэлвина Уильямса, погибший полицейский Джеймс Скернивитц был опытным сотрудником и прослужил в правоохранительных органах около 25 лет.
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кливленд, сша, в мире