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Мединский объявил, что уходит из всех соцсетей, кроме Instagram
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:47
2020-09-04T14:47
владимир мединский
twitter
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется только в <a href="https://www.instagram.com/vr_medinskiy/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Мединский также добавил, что аккаунт в Twitter переходит в распоряжение Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576340983.html
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РИА Новости
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2020
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владимир мединский, twitter, технологии, общество

Мединский объявил, что уходит из всех соцсетей, кроме Instagram

14:47 04.09.2020
1638
© Фото предоставлено пресс-службойВладимир Ростиславович Мединский
Владимир Ростиславович Мединский - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой
Владимир Ростиславович Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется только в Instagram.
"Друзья, соцсети отнимают много времени — вы знаете это. Теперь мой небольшой личный блог останется только в Инстаграме", - написал Мединский в Facebook. Аналогичные сообщения он оставил в Twitter и "ВКонтакте".
Мединский также добавил, что аккаунт в Twitter переходит в распоряжение Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет.
Кто и как зарабатывает в Instagram - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 16:17
Кто и как зарабатывает в Instagram
15151113
Обсудить 6
Владимир МединскийTwitterТехнологииОбщество
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