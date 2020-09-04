https://ria.ru/20200904/sotsseti-1576780652.html
Мединский объявил, что уходит из всех соцсетей, кроме Instagram
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:47
2020-09-04T14:47
2020-09-04T14:47
владимир мединский
twitter
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется только в <a href="https://www.instagram.com/vr_medinskiy/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Мединский также добавил, что аккаунт в Twitter переходит в распоряжение Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576340983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, twitter, технологии, общество