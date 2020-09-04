https://ria.ru/20200904/sotsseti-1576780652.html

Мединский объявил, что уходит из всех соцсетей, кроме Instagram

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:47

2020-09-04T14:47

2020-09-04T14:47

владимир мединский

twitter

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> сообщил в пятницу в своих аккаунтах, что уходит из социальных сетей из-за недостатка времени, личный блог останется только в <a href="https://www.instagram.com/vr_medinskiy/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Мединский также добавил, что аккаунт в Twitter переходит в распоряжение Российского военно-исторического общества, которое он возглавляет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576340983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, twitter, технологии, общество