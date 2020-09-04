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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576737485.html
Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса, чувствует себя нормально. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:19
2020-09-04T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что сделал прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, чувствует себя нормально."Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы", - сообщил Собянин на рабочей встрече с Путиным.Также Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве."Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - сказал Собянин на рабочей встрече с Путиным. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/koronavirus-1576624895.html
укольчик безобидной глюкозы как и Жирику поди сделали.
79
А глазки так и бегают))) Это только ВВП может врать и верить в то, что сказал))
56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса, чувствует себя нормально.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, общество

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

12:19 04.09.2020 (обновлено: 15:14 04.09.2020)
11004
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса, чувствует себя нормально.
"Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы", - сообщил Собянин на рабочей встрече с Путиным.
Также Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве.
"Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - сказал Собянин на рабочей встрече с Путиным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
укольчик безобидной глюкозы как и Жирику поди сделали.
4 сентября, 12:23
Damir AlievDamir Aliev
63110005
А глазки так и бегают))) Это только ВВП может врать и верить в то, что сказал))
4 сентября, 13:53
Алексей МудрыйАлексей Мудрый
43120001
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