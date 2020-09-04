https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576737485.html

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса, чувствует себя нормально. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:19

2020-09-04T12:19

2020-09-04T15:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что сделал прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, чувствует себя нормально."Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы", - сообщил Собянин на рабочей встрече с Путиным.Также Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что со следующей недели начнутся пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве."Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза – вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - сказал Собянин на рабочей встрече с Путиным. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/koronavirus-1576624895.html

Damir Aliev укольчик безобидной глюкозы как и Жирику поди сделали. 79

Алексей Мудрый А глазки так и бегают))) Это только ВВП может врать и верить в то, что сказал)) 56

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса, чувствует себя нормально. 2020-09-04T12:19 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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