https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576724940.html

Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил опасения, что осенью столица может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:12

2020-09-04T11:12

2020-09-04T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил опасения, что осенью столица может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. В этом случае их придется временно закрывать или переводить на "удаленку", добавил мэр.В то же время Собянин отметил, что по экстремальному опыту пандемии Москва уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья, хотя "есть еще над чем работать".Мэр также подчеркнул, что столица прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире. По его словам, власти не допустили коллапса здравоохранения и смогли защитить старшее поколение."Да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", - добавил он.

https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html

Егор Панкратов Не так давно, он говорил что ничего не опасается...... 13

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество