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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576724940.html
Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил опасения, что осенью столица может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:12
2020-09-04T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> выразил опасения, что осенью столица может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. В этом случае их придется временно закрывать или переводить на "удаленку", добавил мэр.В то же время Собянин отметил, что по экстремальному опыту пандемии Москва уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья, хотя "есть еще над чем работать".Мэр также подчеркнул, что столица прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире. По его словам, власти не допустили коллапса здравоохранения и смогли защитить старшее поколение."Да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", - добавил он.
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576722575.html
Не так давно, он говорил что ничего не опасается......
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

11:12 04.09.2020 (обновлено: 11:51 04.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил опасения, что осенью столица может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.
"Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", - сообщил мэр в своем блоге, напомнив, что пандемия еще не закончена.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID
По его словам, возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. В этом случае их придется временно закрывать или переводить на "удаленку", добавил мэр.
В то же время Собянин отметил, что по экстремальному опыту пандемии Москва уже сегодня во многом соответствует стандартам города здоровья, хотя "есть еще над чем работать".
Мэр также подчеркнул, что столица прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города в мире. По его словам, власти не допустили коллапса здравоохранения и смогли защитить старшее поколение.
"Да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", - добавил он.
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Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Не так давно, он говорил что ничего не опасается......
4 сентября, 11:14
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1111000
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