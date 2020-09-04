https://ria.ru/20200904/shoygu-1576715247.html

Шойгу раскритиковал туристов, небрежно относящихся к природе

Не все туристы относятся к природе с уважением, возможно и неплохо, что некоторые места остаются недоступными, считает президент Русского географического... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T06:39

2020-09-04T06:39

2020-09-04T10:14

туризм

россия

русское географическое общество

сергей шойгу

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Не все туристы относятся к природе с уважением, возможно и неплохо, что некоторые места остаются недоступными, считает президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Может, и хорошо, что куда-то ещё попасть нельзя. У меня на родине, в Сибири, есть места, где я ещё школьником мог дни проводить, наблюдая за дикой природой: утром одни животные из тайги выходят, к вечеру — другие. И я с восторгом об этих местах всем рассказывал. А сейчас я приезжаю туда: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано всё. И ты думаешь: "Ну зачем я всем рассказал об этом уникальном месте?" - рассказал он в интервью РИА Новости и "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a>"."Хотя, думаю, и без меня вряд ли что-то бы изменилось", - добавил он.Шойгу отметил, что на природе можно вести себя по-разному."Раньше ведь не было никакого охотнадзора и охотинспекции, но было самосознание у людей. Они не выжигали траву, чтобы взять первый папоротник. Они понимали, что кедровую шишку надо собирать с колотом, ударять по стволу, чтобы она падала. И делать это в сезон, а не тогда, когда она ещё крепко там сидит. А сегодня появилось огромное количество тех, кто пришёл и эти кедры бензопилой — шварк, и до свидания", - констатировал он.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/shoygu-1576661941.html

https://ria.ru/20200904/otdykh-1576715095.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русское географическое общество, сергей шойгу, москва, общество