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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200904/shmorel-1576788698.html
Памятник мученику-антифашисту Александру Шморелю откроют в Оренбурге
Памятник одному из основателей студенческой антифашистской организации "Белая роза" Александру Шморелю будет открыт на его малой родине, в Оренбурге, 16... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:33
2020-09-04T16:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
александр шморель
мюнхен
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Памятник одному из основателей студенческой антифашистской организации "Белая роза" Александру Шморелю будет открыт на его малой родине, в Оренбурге, 16 сентября, сообщил автор книги о Шмореле, вышедшей в серии "ЖЗЛ", Игорь Храмов."16 сентября мы открываем небольшой мемориальный комплекс, бюст Александру Шморелю, он оформлен одной из икон, которые были написаны к моменту его канонизации, исполненной в мозаике. Так что у нас в центре Оренбурга в ближайшее время появится такой памятный комплекс", - сказал Храмов в ходе круглого стола памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.По его словам, покинув со своей семьей Россию в 1921 году с последней волной эмиграции, "Александр все время чувствовал и подчеркивал свою русскость, свою связь с Россией и с православием". Он был прихожанином православного прихода в Мюнхене.В 2007 году Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) было принято решение прославить Шмореля как местночтимого святого. Торжественное прославление в лике мучеников состоялось в феврале 2012 года в Мюнхенском соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, его возглавил архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт). Шморель, таким образом, стал первым святым русского зарубежья, канонизированным после воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году."Акт о канонизации стал каким-то решающим фактором – об Александре Шмореле стало намного больше известно.У нас в Оренбурге он тоже почитается, его икона выставлена в Никольском кафедральном соборе", - сказал Храмов.Он также напомнил, что на Александровском подворье в Иерусалиме в 2010 году Императорским православным палестинским обществом была установлена мемориальная доска в честь Александра Шмореля. "Так что память о нем жива и в таких формах, и в книгах", - добавил биограф.Круглый стол прошел в рамках Международной акции памяти освободителей мира от нацизма, главным событием которой стало исполнение "Реквиема" Иоганнеса Брамса в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе апостолов Петра и Павла в Москве. Памятные мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20160928/1478036710.html
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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, александр шморель, мюнхен

Памятник мученику-антифашисту Александру Шморелю откроют в Оренбурге

16:33 04.09.2020 (обновлено: 16:57 04.09.2020)
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© Фото : предоставлено фондом "Евразия"Православное подворье в Иерусалиме и доска на нем памяти святого антифашиста Александра Шмореля
Православное подворье в Иерусалиме и доска на нем памяти святого антифашиста Александра Шмореля - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : предоставлено фондом "Евразия"
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Памятник одному из основателей студенческой антифашистской организации "Белая роза" Александру Шморелю будет открыт на его малой родине, в Оренбурге, 16 сентября, сообщил автор книги о Шмореле, вышедшей в серии "ЖЗЛ", Игорь Храмов.
"16 сентября мы открываем небольшой мемориальный комплекс, бюст Александру Шморелю, он оформлен одной из икон, которые были написаны к моменту его канонизации, исполненной в мозаике. Так что у нас в центре Оренбурга в ближайшее время появится такой памятный комплекс", - сказал Храмов в ходе круглого стола памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.
По его словам, покинув со своей семьей Россию в 1921 году с последней волной эмиграции, "Александр все время чувствовал и подчеркивал свою русскость, свою связь с Россией и с православием". Он был прихожанином православного прихода в Мюнхене.
Памятник антифашисту Александру Шморелю в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2016
28 сентября 2016, 13:12Культура
Немецкие зрители оценили фильм о герое-антифашисте Александре ШморелеПоказ документального фильма "Противостояние "Белой розы" режиссера Романа Саульского о герое антифашистского сопротивления, уроженце Оренбурга Александре Шмореле с успехом прошел в Мюнхене
В 2007 году Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) было принято решение прославить Шмореля как местночтимого святого. Торжественное прославление в лике мучеников состоялось в феврале 2012 года в Мюнхенском соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, его возглавил архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт).
Шморель, таким образом, стал первым святым русского зарубежья, канонизированным после воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году.
"Акт о канонизации стал каким-то решающим фактором – об Александре Шмореле стало намного больше известно.У нас в Оренбурге он тоже почитается, его икона выставлена в Никольском кафедральном соборе", - сказал Храмов.
© Фото : Фонд "Евразия"Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии
Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Фонд "Евразия"
Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии
Он также напомнил, что на Александровском подворье в Иерусалиме в 2010 году Императорским православным палестинским обществом была установлена мемориальная доска в честь Александра Шмореля. "Так что память о нем жива и в таких формах, и в книгах", - добавил биограф.
Круглый стол прошел в рамках Международной акции памяти освободителей мира от нацизма, главным событием которой стало исполнение "Реквиема" Иоганнеса Брамса в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе апостолов Петра и Павла в Москве. Памятные мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото : предоставлено фондом "Евразия"Православное подворье в Иерусалиме и доска на нем памяти святого антифашиста Александра Шмореля
Православное подворье в Иерусалиме и доска на нем памяти святого антифашиста Александра Шмореля - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : предоставлено фондом "Евразия"
Православное подворье в Иерусалиме и доска на нем памяти святого антифашиста Александра Шмореля
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоАлександр ШморельМюнхен
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