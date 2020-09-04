https://ria.ru/20200904/shmorel-1576788698.html

Памятник мученику-антифашисту Александру Шморелю откроют в Оренбурге

Памятник одному из основателей студенческой антифашистской организации "Белая роза" Александру Шморелю будет открыт на его малой родине, в Оренбурге, 16... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:33

2020-09-04T16:57

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

императорское православное палестинское общество

александр шморель

мюнхен

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Памятник одному из основателей студенческой антифашистской организации "Белая роза" Александру Шморелю будет открыт на его малой родине, в Оренбурге, 16 сентября, сообщил автор книги о Шмореле, вышедшей в серии "ЖЗЛ", Игорь Храмов."16 сентября мы открываем небольшой мемориальный комплекс, бюст Александру Шморелю, он оформлен одной из икон, которые были написаны к моменту его канонизации, исполненной в мозаике. Так что у нас в центре Оренбурга в ближайшее время появится такой памятный комплекс", - сказал Храмов в ходе круглого стола памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.По его словам, покинув со своей семьей Россию в 1921 году с последней волной эмиграции, "Александр все время чувствовал и подчеркивал свою русскость, свою связь с Россией и с православием". Он был прихожанином православного прихода в Мюнхене.В 2007 году Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) было принято решение прославить Шмореля как местночтимого святого. Торжественное прославление в лике мучеников состоялось в феврале 2012 года в Мюнхенском соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, его возглавил архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт). Шморель, таким образом, стал первым святым русского зарубежья, канонизированным после воссоединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году."Акт о канонизации стал каким-то решающим фактором – об Александре Шмореле стало намного больше известно.У нас в Оренбурге он тоже почитается, его икона выставлена в Никольском кафедральном соборе", - сказал Храмов.Он также напомнил, что на Александровском подворье в Иерусалиме в 2010 году Императорским православным палестинским обществом была установлена мемориальная доска в честь Александра Шмореля. "Так что память о нем жива и в таких формах, и в книгах", - добавил биограф.Круглый стол прошел в рамках Международной акции памяти освободителей мира от нацизма, главным событием которой стало исполнение "Реквиема" Иоганнеса Брамса в евангелическо-лютеранском кафедральном соборе апостолов Петра и Павла в Москве. Памятные мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20160928/1478036710.html

мюнхен

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, александр шморель, мюнхен