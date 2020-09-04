https://ria.ru/20200904/samara-1576719097.html
В Самаре начал работать интерактивный музей под открытым небом
Интерактивный музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа" начал работу на площади Куйбышева в Самаре, сообщает в пятницу пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:47
2020-09-04T09:47
2020-09-04T10:09
николай азаров (политик)
дмитрий азаров
самара
куйбышев
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Интерактивный музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа" начал работу на площади <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a> в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.Отмечается, что музей расположился на площади Куйбышева, где 7 ноября 1941 года состоялся военный парад. В годы войны в области было развернуто производство военной техники, оружия и боеприпасов, признанием вклада в Победу стало присвоение столице Самарского региона почетного звания "Город трудовой доблести".По данным пресс-службы, выставка разделена на пять тематических зон. Первая - "Завтра была война" - отражает весну 1941 года. Следующая тематическая зона - "Вставай, страна огромная!" - соответствует периоду начала войны. Зона "Здесь тыл был фронтом!" повествует о военных буднях запасной столицы, заводах и отраслях производства, которые образовались в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве. В следующей интерактивной экспозиции каждый зритель может погрузиться в атмосферу повседневной жизни военного времени. Завершается экспозиция тематической зоной, которая посвящена освободительному движению советских войск, триумфальной Победе над врагом и возвращению фронтовиков на Родину.Выставку оценил губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>. "Впечатления превзошли ожидания. Мы реализовали грандиозный, на мой взгляд, проект, который уже сегодня вызывает восхищение жителей <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> и получает самые высокие оценки экспертов федерального уровня", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор поблагодарил всех организаторов, режиссеров, художников, артистов, волонтеров и экскурсоводов. "Я горд, что такой проект реализован здесь, в столице Самарской области - в Самаре, Городе трудовой доблести", – подчеркнул Азаров.По информации пресс-службы, в первый день интерактивный музей, который будет работать до 13 сентября, посетили около 10 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/muzey-1576679137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/pozhar-1576647397.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай азаров (политик), дмитрий азаров, самара, куйбышев, самарская область, общество
САМАРА, 4 сен - РИА Новости.
Интерактивный музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа" начал работу на площади Куйбышева
в Самаре
, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"В четверг, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны на главной площади региональной столицы начал работу уникальный проект - интерактивный музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа", позволяющий каждому перенестись в Куйбышев времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что музей расположился на площади Куйбышева, где 7 ноября 1941 года состоялся военный парад. В годы войны в области было развернуто производство военной техники, оружия и боеприпасов, признанием вклада в Победу стало присвоение столице Самарского региона почетного звания "Город трудовой доблести".
По данным пресс-службы, выставка разделена на пять тематических зон. Первая - "Завтра была война" - отражает весну 1941 года. Следующая тематическая зона - "Вставай, страна огромная!" - соответствует периоду начала войны. Зона "Здесь тыл был фронтом!" повествует о военных буднях запасной столицы, заводах и отраслях производства, которые образовались в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве. В следующей интерактивной экспозиции каждый зритель может погрузиться в атмосферу повседневной жизни военного времени. Завершается экспозиция тематической зоной, которая посвящена освободительному движению советских войск, триумфальной Победе над врагом и возвращению фронтовиков на Родину.
Выставку оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
. "Впечатления превзошли ожидания. Мы реализовали грандиозный, на мой взгляд, проект, который уже сегодня вызывает восхищение жителей Самарской области
и получает самые высокие оценки экспертов федерального уровня", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор поблагодарил всех организаторов, режиссеров, художников, артистов, волонтеров и экскурсоводов. "Я горд, что такой проект реализован здесь, в столице Самарской области - в Самаре, Городе трудовой доблести", – подчеркнул Азаров.
По информации пресс-службы, в первый день интерактивный музей, который будет работать до 13 сентября, посетили около 10 тысяч человек.