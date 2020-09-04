https://ria.ru/20200904/rubl-1576718080.html
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
При благоприятном развитии событий в ближайшие три-четыре месяца курс рубля может укрепиться. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:12
2020-09-04T09:12
2020-09-04T11:31
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рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> При благоприятном развитии событий в ближайшие три-четыре месяца курс <a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">рубля</a> может укрепиться. Об этом пишет газета <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a> со ссылкой на опрошенных аналитиков.В этом случае курс национальной валюты достигнет 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Тем не менее эксперты считают такой сценарий маловероятным: на курс влияют слишком много факторов.Первый — цена на нефть. Сейчас баррель Brent стоит около 44 долларов, после окончания ураганов в Мексиканском заливе цена может упасть до 40-42 долларов. Второй — вероятная вторая волна коронавируса, которая может вызвать "распродажу" на рынке активов развивающихся стран так же, как это происходило в марте.Третий — возможное введение новых санкций на фоне обострения геополитической ситуации. Ответные меры и негативные комментарии от мировых лидеров могут усугубить положение рубля. Четвертый — результаты выборов президента США, которые состоятся 3 ноября. Победа Джо Байдена с его антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у демократов есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами. Если эти риски в той или иной мере реализуются, то <a href="https://ria.ru/tag_dollar/" target="_blank">доллар</a> может подорожать до 80 рублей, а <a href="https://ria.ru/tag_evro" target="_blank">евро</a> — до 92. Справедливым значением курса национальной валюты без внешних негативных факторов, по мнению экспертов, являются уровни в 73 рубля за доллар и 85 рублей за евро.
https://ria.ru/20200903/dollar-1576663329.html
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
Антивирус
Не надо быть аналитиком, чтобы предсказать очередной обвал рубля. Курс рубля еще никогда не возвращался к старым показателям, только вниз и вниз постоянно.
100
Николай Ефимов
Физическим трудом пусть эти аналитики займутся. Дворы что ли пусть метут, всё какая то польза.
63
46
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евро, доллар, рубль, экономика