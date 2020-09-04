https://ria.ru/20200904/rebenok-1576715192.html

СМИ выяснили, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы

Отцом ребенка 14-летней красноярской школьницы оказался 15-летний подросток, которого она ранее обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T06:29

2020-09-04T06:29

2020-09-04T11:20

железногорск

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Отцом ребенка 14-летней <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">красноярской</a> школьницы оказался 15-летний подросток, которого она ранее обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru</a> со ссылкой на собственный источник.По данным издания, результаты экспертизы "практически со стопроцентной точностью" подтвердили отцовство старшеклассника. Ранее он признал свою вину, но позже отказался от показаний, пишет kp.ru.Сама школьница поначалу утверждала, что отец ребенка — ее десятилетний друг. Однако позднее девочка заявила, что стала жертвой изнасилования, в котором и обвинила 15-летнего подростка. Следственный комитет возбудил <a href="https://ria.ru/20200120/1563618939.html" target="_blank">уголовное дело</a> по части третьей статьи 134 "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Руководитель регионального главка ведомства ранее сообщил, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы.

https://ria.ru/20200122/1563755246.html

https://ria.ru/20200727/1575008517.html

ol br То есть, 12-летняя женщина имела одновременно 10-ти и 15-летнего любовников и затруднилась определить от кого рожала?! И это в Москве!? В глубокой периферии 13-летние только на колхозных фермах рожали от пьяных скотников, зато теперь, при демократии, - почин явился в Самой Москве ! ! ! 180

No Limit В первом же предложении написано, что школьница красноярская. Глаза протри. 163

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железногорск

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железногорск , красноярск, происшествия