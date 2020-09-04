https://ria.ru/20200904/rakoobraznye-1576755263.html

В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных

Немецкие и иранские ученые обнаружили в самом жарком место на Земле — пустыне Деште-Лут в Иране, новый вид пресноводных ракообразных. Описание приведено в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:34

2020-09-04T12:34

2020-09-04T13:03

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие и иранские ученые обнаружили в самом жарком место на Земле — пустыне Деште-Лут в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a>, новый вид пресноводных ракообразных. Описание <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09397140.2020.1805139" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Zoology in the Middle East.Открытие сделали ученые из Музея естественной истории в Штуттгарте вместе с коллегами из Тегеранского университета во время экспедиции в пустыню Деште-Лут для изучения экологии, биоразнообразия, геоморфологии и палеонтологии этого уникального места на планете.Пустыня Даште-Лут — вторая по величине пустыня Ирана. По площади она больше, чем <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцария</a>. Среднесуточные температуры в ней колеблются от минус 2,6 градуса Цельсия зимой до 50,4 градуса летом, при этом годовое количество осадков не превышает 30 миллиметров в год.Даште-Лут называют "тепловым полюсом Земли". Рекордная для поверхности Земли температура — 78,2 градуса Цельсия — зафиксирована здесь спутником <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>. Местные наземные измерения показывали и больше — до 80,3 градуса. Отчасти такие высокие значения объясняются тем, что пустыня покрыта черной галькой, которая раскаляется на солнце.Несмотря на то, что пустыня практически полностью лишена растительности, в ней обитает много микроорганизмов, в частности здесь описано большое количество представителей архей. Но обнаружение ракообразных в месте, где полностью отсутствуют постоянные водоемы, по мнению исследователей, уникально.Новый вид ракообразного принадлежит к роду Phallocryptus. До этого были известны только четыре вида организмов, принадлежащих к этому роду. Все они обитают в засушливых и полузасушливых регионах — в пустынях Южной и <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_Srednjaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Средней Азии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mongolia/" target="_blank" data-auto="true">Монголии</a> и Южной Африки. Доктор Хоссейн Раджаи (Hossein Rajaei), энтомолог из Государственного музея естественной истории <a href="http://ria.ru/location_Stuttgart/" target="_blank" data-auto="true">Штутгарта</a> нашел рачков в небольшом сезонном озере в южной части пустыни."Во время экспедиции в такое экстремальное место вы всегда начеку, особенно когда находите воду. Обнаружение ракообразных в этой жаркой и сухой среде было действительно сенсационным", — приводятся в пресс-релизе издательства слова Раджаи.Дальнейшие исследования отобранных образцов животных, проведенные доктором Мартином Швентнером (Martin Schwentner) из Венского музея естественной истории, показали, что они принадлежат неизвестному виду пресноводных ракообразных.Новый вид был назван Phallocryptus fahimii — в честь иранского биолога Хади Фахими, участвовавшего в одной из экспедиций в пустыню Деште-Лут в 2017 году и трагически погибшего при крушении самолета в 2018 году.Эти животные, обитающие в воде, приспособились к экстремальным условиям пустыни. Десятилетиями они скрываются в высохших отложениях временных озер и вылезают наружу лишь в периоды влажных сезонов — весной, когда после дождей появляются водные потоки, скапливающиеся в понижениях рельефа. Первое время, пока вода сезонных озер не превращается в рассол в результате выпаривания, рачки Phallocryptus fahimii живут в ней, а потом опять забиваются в грунт.

https://ria.ru/20200809/1575483077.html

https://ria.ru/20200819/1575991206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, земля - риа наука, иран