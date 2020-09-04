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Путин пообщается с Собяниным и проведет встречу с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу пообщается в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным и планирует провести встречу с постоянными членами... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:04
2020-09-04T12:04
совет безопасности рф
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу пообщается в режиме видеоконференции с мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a> и планирует провести встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Кроме того, на этот день у президента запланирована встреча с членами Совета безопасности РФ."Сегодня также в течение дня президент планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам, которые будут затрагиваться, мы вас сориентируем", - отметил представитель Кремля.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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совет безопасности рф, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин пообщается с Собяниным и проведет встречу с членами Совбеза

12:04 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу пообщается в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным и планирует провести встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент проведёт видеоконференцию с Сергеем Семеновичем Собяниным, мэром Москвы - в преддверии Дня города Москвы традиционная встреча. Собянин расскажет о том, как развивается город, как город прошел через пандемию, какие дальше планы", - заявил Песков журналистам в пятницу, говоря о рабочем графике Путина.
Кроме того, на этот день у президента запланирована встреча с членами Совета безопасности РФ.
"Сегодня также в течение дня президент планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам, которые будут затрагиваться, мы вас сориентируем", - отметил представитель Кремля.
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Совет Безопасности РФСергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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