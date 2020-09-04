https://ria.ru/20200904/putin-1576728222.html

Путин пообщается с Собяниным и проведет встречу с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу пообщается в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным и планирует провести встречу с постоянными членами... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:04

2020-09-04T12:04

2020-09-04T12:04

совет безопасности рф

сергей собянин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в пятницу пообщается в режиме видеоконференции с мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Собяниным</a> и планирует провести встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Кроме того, на этот день у президента запланирована встреча с членами Совета безопасности РФ."Сегодня также в течение дня президент планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам, которые будут затрагиваться, мы вас сориентируем", - отметил представитель Кремля.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, политика