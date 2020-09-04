https://ria.ru/20200904/putin-1576722653.html

Путин поздравил участников "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы, отметив особую... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:44

2020-09-04T10:44

2020-09-04T10:44

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы, отметив особую атмосферу в студии, проникнутую искренними эмоциями, соответствующая телеграмма опубликовала на <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля."Благодаря творческому содружеству команд знатоков и зрителей, сложным вопросам и поискам правильных ответов в студии создаётся особая, проникнутая искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой телевизионной игры", - отметил президент.По словам главы государства, с первых же выпусков программа завоевала небывалую популярность, стала одной из интереснейших интеллектуальных, просветительских передач на отечественном телевидении.Кроме того, Путин выразил глубокие слова признательности основателям и ветеранам клуба знатоков."Многие из них и сегодня не теряют связи с легендарной программой, своим активным участием в проекте содействуют преемственности поколений и сохранению сложившихся традиций", - заключил он.

https://ria.ru/20200904/teleprogramma-1576623534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество