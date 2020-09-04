Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/putin-1576722653.html
Путин поздравил участников "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы
Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы, отметив особую... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:44
2020-09-04T10:44
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_0:258:2878:1877_1400x0_80_0_0_2d9f41158f8d989aff7c394ad9756767.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы, отметив особую атмосферу в студии, проникнутую искренними эмоциями, соответствующая телеграмма опубликовала на <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля."Благодаря творческому содружеству команд знатоков и зрителей, сложным вопросам и поискам правильных ответов в студии создаётся особая, проникнутая искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой телевизионной игры", - отметил президент.По словам главы государства, с первых же выпусков программа завоевала небывалую популярность, стала одной из интереснейших интеллектуальных, просветительских передач на отечественном телевидении.Кроме того, Путин выразил глубокие слова признательности основателям и ветеранам клуба знатоков."Многие из них и сегодня не теряют связи с легендарной программой, своим активным участием в проекте содействуют преемственности поколений и сохранению сложившихся традиций", - заключил он.
https://ria.ru/20200904/teleprogramma-1576623534.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528912_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_60c29b781ab18131623d5c1ee9ca2a9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин поздравил участников "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы

10:44 04.09.2020
71
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием программы, отметив особую атмосферу в студии, проникнутую искренними эмоциями, соответствующая телеграмма опубликовала на сайте Кремля.
"Благодаря творческому содружеству команд знатоков и зрителей, сложным вопросам и поискам правильных ответов в студии создаётся особая, проникнутая искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой телевизионной игры", - отметил президент.
По словам главы государства, с первых же выпусков программа завоевала небывалую популярность, стала одной из интереснейших интеллектуальных, просветительских передач на отечественном телевидении.
Кроме того, Путин выразил глубокие слова признательности основателям и ветеранам клуба знатоков.
"Многие из них и сегодня не теряют связи с легендарной программой, своим активным участием в проекте содействуют преемственности поколений и сохранению сложившихся традиций", - заключил он.
Идет игра. Телевизионный клуб Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 00:55
Телевизионный клуб знатоков "Что? Где? Когда?"
000000
Обсудить 0
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме поддержали запрет на снижение прожиточного минимума в регионах
Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта
Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
Реанимобиль станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
В России за сутки 121 человек умер от COVID-19
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
В Москве выявили 692 новых случая COVID-19
Наталья Стеценко
Наталия Стеценко: конфликты в "Что? Где? Когда?" переживаем как семья
Врач скорой помощи
В России за сутки 5812 человек излечились от коронавируса
Идет игра. Телевизионный клуб Что? Где? Когда?
Телевизионный клуб знатоков "Что? Где? Когда?"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов поручил распределять подачу воды населению по справедливости
Еда с высоким содержанием белка
Кето диета — что это такое, с чего начать и какие продукты можно есть
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
В Москве началось прощание с артистом Борисом Клюевым
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу
Москва во время режима самоизоляции жителей
Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил принимаемые московскими властями решения
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния