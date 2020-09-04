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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200904/proverki-1576714435.html
СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия
Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:18
2020-09-04T08:57
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
свердловская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).Об этом говорится в ответе Следственного комитета на запрос депутата Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Марченко</a> ("Единая Россия"). Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Марченко призвал <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> и СК проверить информацию о том, что отец Сергий (Романов) насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.В СК уточнили, что проверкой данных об истязании несовершеннолетних занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, а проверку информации о нападении на <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксению Собчак</a> и Сергея Ерженкова проводит следственный отдел по <a href="http://ria.ru/location_Verkhnjaja_Pyshma/" target="_blank" data-auto="true">Верхней Пышме</a>.При этом информация об отмывании денег в Следственный комитет не поступала, говорится в ответе на запрос. Предварительное следствие по таким делам проводят следователи органов внутренних дел. Если в ходе проверок будут выявлены иные составы преступлений, им дадут оценку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, добавили в СК.Сам Марченко назвал ответ на запрос промежуточным. "По нему мы понимаем, что эти материалы в работе. Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались — где у них материал находится. &lt;…&gt; Это не окончательный ответ, просто они написали, что они по этому обращению, по всем материалам ведут проверки сейчас", — сказал депутат.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это псевдопандемия, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за таких высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, которые бывший схиигумен совершает после запрета в служении, незаконны и недействительны.
https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html
https://ria.ru/20200901/monastyr-1576595983.html
Давно пора.
39
Да чайку бы налили и всё
23
свердловская область
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия

СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

03:18 04.09.2020 (обновлено: 08:57 04.09.2020)
35184
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
Об этом говорится в ответе Следственного комитета на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко ("Единая Россия"). Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Марченко призвал Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, что отец Сергий (Романов) насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.

"Ход и результаты доследственных проверок по указанным сообщениям о преступлениях поставлены в следственном управлении на контроль", — говорится в ответе следственного управления.

В СК уточнили, что проверкой данных об истязании несовершеннолетних занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, а проверку информации о нападении на Ксению Собчак и Сергея Ерженкова проводит следственный отдел по Верхней Пышме.
При этом информация об отмывании денег в Следственный комитет не поступала, говорится в ответе на запрос.
Лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
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Предварительное следствие по таким делам проводят следователи органов внутренних дел. Если в ходе проверок будут выявлены иные составы преступлений, им дадут оценку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, добавили в СК.
Сам Марченко назвал ответ на запрос промежуточным. "По нему мы понимаем, что эти материалы в работе. Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались — где у них материал находится. <…> Это не окончательный ответ, просто они написали, что они по этому обращению, по всем материалам ведут проверки сейчас", — сказал депутат.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это псевдопандемия, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за таких высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, которые бывший схиигумен совершает после запрета в служении, незаконны и недействительны.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора.
4 сентября, 06:41
Степан КрасновСтепан Краснов
3000117
Да чайку бы налили и всё
4 сентября, 05:30
Олег 84Олег 84
262229
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