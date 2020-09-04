https://ria.ru/20200904/proverki-1576714435.html

СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:18

2020-09-04T03:18

2020-09-04T08:57

религия и мировоззрение

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_59e3408945a675d6fd27a496e9112ece.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).Об этом говорится в ответе Следственного комитета на запрос депутата Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Марченко</a> ("Единая Россия"). Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Марченко призвал <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> и СК проверить информацию о том, что отец Сергий (Романов) насильственно удерживал людей, в том числе несовершеннолетних, в монастыре, а также был причастен к побоям и отмыванию денег.В СК уточнили, что проверкой данных об истязании несовершеннолетних занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, а проверку информации о нападении на <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксению Собчак</a> и Сергея Ерженкова проводит следственный отдел по <a href="http://ria.ru/location_Verkhnjaja_Pyshma/" target="_blank" data-auto="true">Верхней Пышме</a>.При этом информация об отмывании денег в Следственный комитет не поступала, говорится в ответе на запрос. Предварительное следствие по таким делам проводят следователи органов внутренних дел. Если в ходе проверок будут выявлены иные составы преступлений, им дадут оценку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, добавили в СК.Сам Марченко назвал ответ на запрос промежуточным. "По нему мы понимаем, что эти материалы в работе. Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались — где у них материал находится. <…> Это не окончательный ответ, просто они написали, что они по этому обращению, по всем материалам ведут проверки сейчас", — сказал депутат.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это псевдопандемия, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за таких высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, которые бывший схиигумен совершает после запрета в служении, незаконны и недействительны.

https://ria.ru/20200823/skhimonakh-1576213935.html

https://ria.ru/20200901/monastyr-1576595983.html

Степан Краснов Давно пора. 39

Олег 84 Да чайку бы налили и всё 23

свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия