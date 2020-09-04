https://ria.ru/20200904/protesty-1576804979.html

Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии и считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:26

2020-09-04T22:26

2020-09-04T22:26

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

леонид кравчук

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что не верит в мирное завершение протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и считает, что белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "так просто власть не отдаст".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

levksm Леонид Макарович, не занимайтесь речевыми провокациями и не вмешивайтесь в дела страны, гражданином которой Вы не являетесь. 14

v.p.neznamov Ну не Кравчуку или Зеленскому должен "сдать власть" президент Беларуси А.Лукашенко... Но он её сдаст мирно - по Конституции и кому надо сдаст! 13

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, леонид кравчук, белоруссия, в мире