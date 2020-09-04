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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/protesty-1576804979.html
Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии и считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:26
2020-09-04T22:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
леонид кравчук
белоруссия
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что не верит в мирное завершение протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и считает, что белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "так просто власть не отдаст".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Леонид Макарович, не занимайтесь речевыми провокациями и не вмешивайтесь в дела страны, гражданином которой Вы не являетесь.
14
Ну не Кравчуку или Зеленскому должен "сдать власть" президент Беларуси А.Лукашенко... Но он её сдаст мирно - по Конституции и кому надо сдаст!
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, леонид кравчук, белоруссия, в мире

Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии

22:26 04.09.2020
1228
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии и считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко "так просто власть не отдаст".

"Я вам скажу, что Лукашенко так просто власть не отдаст. Не думаю, что мирный процесс, который начался сейчас в Белоруссии, закончится так же мирно", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
81210978
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЛеонид КравчукБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Леонид Макарович, не занимайтесь речевыми провокациями и не вмешивайтесь в дела страны, гражданином которой Вы не являетесь.
4 сентября, 22:36
llevksm
1300001
Ну не Кравчуку или Зеленскому должен "сдать власть" президент Беларуси А.Лукашенко... Но он её сдаст мирно - по Конституции и кому надо сдаст!
4 сентября, 22:31
vv.p.neznamov
901102
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