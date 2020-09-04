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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/protesty-1576722623.html
В Белоруссии 26 человек задержали на акциях протеста в четверг
На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии 3 сентября задержали 26 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:39
2020-09-04T10:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> На несанкционированных акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 3 сентября задержали 26 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД.Участниками несанкционированных акций протеста по всей Белоруссии в четверг стали около 850 человек, в то же время в поддержку действующих властей республики на массовых мероприятиях выступили около 10 тысяч человек, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского МВД.В частности, по данным МВД, в Минске несанкционированный сбор граждан был отмечен в 18 местах, в том числе возле зданий МВД, СК, УВД Миноблисполкома.В ведомстве отметили, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения всех прошедших массовых мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576721818.html
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576719481.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии 26 человек задержали на акциях протеста в четверг

10:39 04.09.2020 (обновлено: 10:45 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске . Архивное фото
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии 3 сентября задержали 26 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 26 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных семь человек", - говорится в сообщении.
Участниками несанкционированных акций протеста по всей Белоруссии в четверг стали около 850 человек, в то же время в поддержку действующих властей республики на массовых мероприятиях выступили около 10 тысяч человек, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского МВД.
"Вчера, 3 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия… В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых участвовало около 10 тысяч человек. На территории девяти населенных пунктов республики прошли 30 протестных акций, численность участников на которых составила около 850 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В частности, по данным МВД, в Минске несанкционированный сбор граждан был отмечен в 18 местах, в том числе возле зданий МВД, СК, УВД Миноблисполкома.
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В ведомстве отметили, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения всех прошедших массовых мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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