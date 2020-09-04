https://ria.ru/20200904/protesty-1576722623.html

В Белоруссии 26 человек задержали на акциях протеста в четверг

На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии 3 сентября задержали 26 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:39

2020-09-04T10:39

2020-09-04T10:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> На несанкционированных акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 3 сентября задержали 26 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД.Участниками несанкционированных акций протеста по всей Белоруссии в четверг стали около 850 человек, в то же время в поддержку действующих властей республики на массовых мероприятиях выступили около 10 тысяч человек, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского МВД.В частности, по данным МВД, в Минске несанкционированный сбор граждан был отмечен в 18 местах, в том числе возле зданий МВД, СК, УВД Миноблисполкома.В ведомстве отметили, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения всех прошедших массовых мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576721818.html

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576719481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире